Cada grado que aumenta la temperatura eleva un 35% la mortalidad relacionada con el calor

Archivo - Un termómetro indica una temperatura de 41ºC durante la cuarta ola de calor del verano, a 22 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Valencia estará en alerta amarilla por temperaturas máximas durante la jornada de hoy, en - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cada grado que aumenta la temperatura ambiental incrementa un 18 por ciento la morbilidad y un 35 por ciento la mortalidad relacionadas con el calor, un impacto que en las personas mayores de 65 años eleva la morbilidad hasta el 25 por ciento, según la nueva edición del Observatorio Salud y Medio Ambiente de DKV e ISGlobal, que alerta de que el calor extremo se ha convertido en un riesgo estructural para la salud.

El informe analiza cómo el calor extremo ha dejado de ser una anomalía estacional para convertirse en una amenaza para el sistema sanitario, el bienestar infantil, la productividad laboral y las infraestructuras esenciales.

Además, en el ámbito cardiovascular, señala que cada grado adicional de temperatura se asocia con un aumento del 2,1 por ciento de la mortalidad, porcentaje que puede alcanzar el 17 por ciento durante las olas de calor extremo.

"Las previsiones indican que, de cara a 2050, la mortalidad podría aumentar casi cuatro veces y, para 2080, más de seis veces", ha advertido la doctora Elizabeth Diago, del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), durante la presentación del documento.

Más allá del golpe de calor, el informe revela el impacto del calor extremo en la salud mental, el embarazo y las enfermedades emergentes. En este sentido, las altas temperaturas pueden aumentar un 43 por ciento los casos de ansiedad y un 26 por ciento los de depresión en episodios de calor extremo. En cuanto al embarazo, el calor se asocia con un mayor riesgo de prematuridad, bajo peso al nacer e incluso muerte fetal.

"También se debe tener en cuenta las enfermedades transmitidas por vectores. El mosquito 'Aedes albopictus' está presente en numerosos países europeos. Además, en 2025 se registraron 788 casos de chikungunya en Francia y 384 en Italia", ha añadido Diago.

Del mismo modo, el documento matiza que, pese a que las olas de calor afectan a toda la población, existen grupos especialmente vulnerables por razones físicas o socioeconómicas. Es el caso de las personas mayores, entre las que la ola de calor de 2003 aumentó la mortalidad en más de un 30 por ciento en el grupo de mayores de 85 años. En cuanto a las mujeres, en 2022 se registraron un 56 por ciento más de muertes por calor que en los hombres.

También se observan mayores riesgos en personas con discapacidad, trabajadores al aire libre y la infancia. En este último caso, se ha registrado un aumento de hasta el 25,4 por ciento en las visitas pediátricas a urgencias por fiebre durante los episodios de alerta por altas temperaturas.

PREPARAR A LOS PACIENTES ANTES DE QUE LLEGUE EL CALOR

Durante la presentación del documento se ha celebrado la mesa redonda 'El impacto climático en la atención médica y el sistema asegurador', en la que varios expertos han analizado cómo las altas temperaturas afectan a la salud de la población y qué medidas pueden adoptarse para responder a estas situaciones.

En este contexto, el jefe del Departamento de Cardiología de Quirónsalud, Roberto Martín, ha defendido la necesidad de "preparar" a los pacientes con enfermedades cardiovasculares y ajustar la medicación antes de la llegada de las olas de calor. "Muchos pacientes con estas patologías se descompensan cuando llegan las olas de calor. Tenemos que anticiparnos y adaptar los tratamientos antes de que lleguen las altas temperaturas", ha explicado.

Asimismo, ha advertido de que uno de los principales problemas de estos episodios es que las temperaturas nocturnas no desciendan de los 25 grados. "Este es uno de los factores que más afecta a los pacientes cardiovasculares. Con estas temperaturas aumenta la tensión arterial y se favorecen los eventos cardiovasculares", ha señalado.

Tras ello, el experto ha aconsejado a las personas mayores no salir de casa en los días en los que se registran altas temperaturas y que realicen algún tipo de actividad física moderada en casa. "La exposición al calor es fatal para las personas con problemas de corazón", ha manifestado.

Por su parte, Víctor Segura, de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Española, ha afirmado que en los últimos años la sociedad ha avanzado hacia una mayor cultura de preparación frente al calor, aunque considera que este proceso debería acelerarse. "La percepción del riesgo sigue siendo insuficiente: el calor todavía se percibe más como una incomodidad que como un fenómeno que realmente puede provocar la muerte", ha apuntado.