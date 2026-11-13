Uno de cada tres españoles ha tenido dificultades para conseguir cita en una óptica

Archivo - Óptico-Optometrista revisando la vista a un paciente mayor. - BILL OXFORD / ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 32 por ciento de españoles ha tenido dificultades para conseguir cita en una óptica en un tiempo razonable y, entre ellos, el 58 por ciento apunta como motivo a la falta de profesionales de óptica-optometría, según se desprende del 'I Observatorio de la visión en España', impulsado por ocho compañías del sector.

El informe, elaborado a partir de una encuesta a 1.119 adultos, junto a entrevistas en profundidad a asociaciones de pacientes, Administración sanitaria pública, especialistas en óptica y optometría, docentes y sector óptico, busca poner el foco en la brecha entre la creciente demanda de servicios y la falta de profesionales.

Según advierte, España se enfrenta a una "pandemia visual", el 72 por ciento de la población utiliza gafas, lentillas o ambas y esta proporción podría aumentar hasta el 80 por ciento en 2030. En este contexto, las ópticas concentran el 56 por ciento de las revisiones visuales, pero adolecen de una carencia de especialistas, que se verá incrementada en los próximos años debido a que el número de egresados de las universidades no podrá cubrir las jubilaciones previstas.

El informe cita un estudio de la Federación Española de Asociaciones del Sector Ópticoestudio (FEDAO) para detallar que la demanda de ópticos se sitúa entre 20.000 y 23.000 profesionales, mientras que se estima que el total de colegiados no jubilados era de 19.592 en 2025, de los que en torno a 16.800 ejercerían en ópticas. Al hilo, calcula que faltan más de 3.000 ópticos para el sector.

La encuesta revela que la población también percibe el insuficiente número de profesionales. Solo el 32 por ciento de los residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes y el 52 por ciento en grandes ciudades considera suficiente la disponibilidad de ópticos-optometristas.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Octavio Corral, ha destacado durante la presentación del informe que la profesión tiene "cero paro" y una demanda "alta" por parte de la población, pero aun así genera "poco atractivo" entre los estudiantes.

A su juicio, la falta de conciliación y de desarrollo profesional, así como el escaso reconocimiento en el ámbito de la salud pública y una retribución baja son los factores que explican que los jóvenes no quieran dedicarse al sector.

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