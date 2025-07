Cambiar de antidepresivo o aumentar la dosis del tratamiento que no funciona: ¿cuál es la mejor opción?

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo ensayo clínico aleatorizado ha demostrado que, en pacientes con depresión resistente, cambiar de antidepresivo o combinarlo con psicoterapia puede ser más eficaz que simplemente aumentar la dosis cuando un primer tratamiento con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) no funciona.

El estudio, denominado 'DEPRE'5', ha sido liderado por los jefes de grupo del área CIBER de Salud Mental (CIBERSAM), Víctor Pérez Sola, cuyo equipo incluye personal investigador del Hospital del Mar y del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau-, y José Luis Ayuso (Universidad Autónoma de Madrid).

Según los autores, los antidepresivos conocidos como ISRS suelen ser el tratamiento inicial para la depresión, pero muchas veces su efecto es limitado. El presente estudio, publicado en 'The British Journal of Psychiatry', analizó qué hacer cuando estos medicamentos no dan resultado. Para ello, participaron 257 personas con diagnóstico de depresión mayor y respuesta insuficiente a un ISRS.

Se compararon cinco estrategias terapéuticas: optimización de la dosis del ISRS (grupo control), cambio a venlafaxina (otro antidepresivo), combinación con litio (estabilizador del ánimo) o con nortriptilina (antidepresivo tricíclico), o adición de psicoterapia centrada en resolución de problemas.

A las seis semanas, los pacientes que recibieron alguna de las alternativas mostraron mayores tasas de respuesta clínica (28,2%) frente al grupo de optimización (14,3%) y una reducción más intensa de los síntomas evaluados mediante la escala Hamilton de depresión.

Aunque no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre todos los grupos, las estrategias con resultados más consistentes fueron el cambio a venlafaxina y la combinación con psicoterapia, que también presentó menos efectos secundarios.

"Nuestros datos indican que, si un primer tratamiento antidepresivo no funciona, existen otras opciones que pueden ser más eficaces. Considerar un enfoque personalizado, que combine medicación y terapia, puede marcar una gran diferencia en el tratamiento de la depresión", explica Víctor Pérez, primer autor del artículo.

El estudio se diseñó como un ensayo multicéntrico y con evaluación ciega, siguiendo los estándares internacionales de investigación clínica. Se desarrolló en diez hospitales del sistema nacional de salud, con financiación del Instituto de Salud Carlos III.

Asimismo, en el trabajo han participado otros grupos del CIBERSAM, con la implicación de investigadores pertenecientes a distintas instituciones del Sistema Nacional de Salud y del ámbito universitario: Hospital Universitario 12 de Octubre, Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, Hospital Ramón y Cajal, Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Hospital Universitario de Álava, Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, Hospital Universitario de Bellvitge - IDIBELL.