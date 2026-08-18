El cambio horario, la clave para evitar los problemas de salud de los médicos del turno de noche

Archivo - Vasectomia, consulta médico, hombre, proctólogo - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / KORRAWIN - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada por un equipo de científicos de la Universidad de Missouri (Estados Unidos) ha mostrado que "un pequeño cambio en los horarios tiene grandes beneficios para la salud de los médicos que trabajan en el turno de noche".

"Lo que despertó mi interés en este trabajo fue leer numerosas investigaciones previas que demuestran que los trabajadores del turno de noche tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer y una muerte prematura", ha indicado el jefe del Departamento de Medicina de Urgencias de la Facultad de Medicina de este centro académico, el doctor Matthew Robinson.

Por ello, este especialista y el resto de investigadores han examinado, en este trabajo publicado en la revista especializada 'The American Journal of Emergency Medicine', a los médicos de Urgencias que rotan regularmente entre turnos. Así, en lugar de trabajar en su turno habitual de 22 a 6 horas, durante las rotaciones nocturnas lo hacen de 20 a 4 horas.

De este modo, y por mediación de esta observación, han comprobado que "un simple cambio en los horarios puede mejorar la salud y el bienestar de los médicos que trabajan en turnos nocturnos". "El horario más temprano conllevaba mejoras medibles en la calidad del sueño y en los biomarcadores asociados a la inflamación", han explicado.

"Este horario permitía a los médicos dormir más durante las horas nocturnas tradicionales, lo que ayudaba a sincronizar su sueño con el ritmo circadiano natural del cuerpo", han continuado, para añadir que estudios previos ya habían relacionado "las alteraciones de ese ritmo interno con mayores tasas de inflamación y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y agotamiento profesional".

IMPORTANCIA DE LA ALTERACIÓN DEL RITMO CIRCADIANO

No obstante, ahora el objetivo de esta investigación ha sido determinar si un cambio relativamente pequeño en el horario podría mejorar la salud de los médicos que trabajan de noche en un entorno hospitalario exigente, sobre todo debido a que, a juicio de Robinson, la alteración del ritmo circadiano "es un tema importante desde la perspectiva del bienestar".

"Si podemos recopilar datos que demuestren que modificar el horario del turno de noche realmente mejora la salud de nuestros médicos, quizás este cambio pueda implementarse de forma más generalizada en el sector sanitario y en otros con trabajadores nocturnos", ha manifestado a modo de conclusión.

Para llegar a este punto, los expertos han medido biomarcadores asociados con la inflamación, incluyendo el recuento de glóbulos blancos y plaquetas, antes y después de cambiar al nuevo esquema de tratamiento. Al respecto, el equipo de trabajo ha explicado que baremos elevados de estos marcadores pueden indicar una mayor inflamación, la cual se ha relacionado con problemas de salud crónicos.

"Ambos marcadores disminuyeron después de que los médicos adoptaron el esquema anterior, lo que sugiere que el cambio de esquema puede reducir la inflamación", han indicado los autores, al tiempo que han declarado que, "tras cambiar sus horarios, los médicos experimentaron un sueño más reparador, lo que les ayudó a sentirse más descansados y revitalizados".

Por último, Robinson, que ha afirmado que "el cambio de horario les permitió estar más tiempo despiertos durante el día, lo que a su vez les brindó más tiempo para actividades sociales y para estar con la familia, algo fundamental para tener una vida plena", ha manifestado que espera realizar estudios más amplios para comprobar si los beneficios para la salud derivados del cambio de horarios se extenderían a las enfermeras.