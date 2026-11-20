Archivo - Corazón. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación publicada en 'Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology' ha demostrado que los cambios progresivos en las señales eléctricas registradas por desfibriladores, transmitidas periódicamente y de manera remota al hospital, permiten determinar de forma dinámica el riesgo de fibrilación ventricular, la arritmia cardíaca más peligrosa.

Así lo demuestra este estudio liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), que ha desarrollado un modelo de análisis de la señal eléctrica cardíaca capaz de identificar los periodos en los que las personas con un desfibrilador implantable tienen mayor riesgo de sufrir una arritmia grave.

Según explica el CNIC, miles de pacientes con insuficiencia cardíaca son portadores de un desfibrilador automático implantable. Los desfibriladores son dispositivos que detectan y tratan arritmias graves, en ocasiones mediante una descarga eléctrica, en pacientes con riesgo de muerte súbita, entre los que se encuentran personas que padecen insuficiencia cardíaca. Aunque salvan vidas, sus descargas no son inocuas, por lo que saber cuándo un paciente entra en un periodo de mayor vulnerabilidad a este tipo de arritmias es una necesidad aún no resuelta.

La nueva investigación propone un cambio de paradigma. En lugar de limitarse a actuar cuando aparece una arritmia, el desfibrilador podría contribuir a anticipar cuándo va a producirse. El equipo partió de una idea sencilla: cuando la insuficiencia cardíaca empeora, aumenta la presión dentro del corazón, se produce un mayor estiramiento de sus paredes y se altera la propagación del impulso eléctrico.

Esta hipótesis se probó en modelos experimentales con insuficiencia cardíaca y desfibrilador implantable. Los resultados experimentales mostraron que a medida que la enfermedad avanzaba, la señal eléctrica local perdía intensidad y la activación de los ventrículos se hacía más lenta. Al final del seguimiento, se comprobó que estos cambios se asociaban a un riesgo mucho mayor de fibrilación ventricular en comparación con el grupo control, sin enfermedad.

Con estas claves, los investigadores entrenaron una red neuronal, un tipo de inteligencia artificial capaz de reconocer patrones, utilizando los registros de actividad eléctrica cardíaca remota de 5.089 pacientes de 50 hospitales españoles. Posteriormente, el modelo se validó en una cohorte independiente de 2.040 pacientes de siete centros nacionales que portaban dispositivos de otro fabricante.

El modelo sigue la evolución de la señal eléctrica y de los latidos adelantados (extrasístoles) y genera una puntuación de riesgo de 0 a 100 que se actualiza con cada transmisión. En los pacientes que sufrieron una fibrilación ventricular, la puntuación aumentaba en los meses previos al episodio, mientras que se mantenía estable en el resto.

La herramienta predijo los eventos arrítmicos mejor que la valoración basada en variables clínicas y demográficas, como la edad o los antecedentes médicos. "A diferencia de otros algoritmos, nuestro modelo se apoya en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, por lo que sus predicciones tienen un significado clínico que el médico puede interpretar", ha explicado David Filgueiras, cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, jefe del grupo de Desarrollo Avanzado en Mecanismos y Terapias de Arritmias del CNIC y coordinador del estudio.

Por su parte, Jesús Diz, investigador del CNIC y primer firmante del trabajo junto a José María Lillo, de la Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular (FIC), destaca que "la herramienta utiliza información que los desfibriladores ya envían al hospital, por lo que podría incorporarse a las plataformas de seguimiento remoto sin necesidad de implantar otro dispositivo, lo que podría ayudar a adelantar revisiones o ajustar el tratamiento en los periodos de mayor riesgo".

UN FUTURO HACIA UNA CARDIOLOGÍA MÁS PERSONALIZADA Y PREVENTIVA

Para los autores, este avance abre la puerta a una cardiología más personalizada y preventiva. En el futuro, los especialistas podrían recibir alertas automáticas cuando el perfil eléctrico de un determinado paciente indique un incremento significativo del riesgo. Esta información permitiría una atención más personalizada y una toma de decisiones más temprana.

Según los autores, la relevancia del estudio va más allá de la tecnología. Los investigadores han demostrado que la información necesaria para anticipar algunas arritmias potencialmente mortales ya está disponible en los millones de transmisiones remotas que generan diariamente los desfibriladores implantables. "La clave consiste en interpretarla correctamente", concluyen.