El cáncer hematológico será el quinto más frecuente en España el próximo año con casi 28.700 nuevos diagnósticos

Archivo - Las células de mieloma múltiple se agrupan en el flujo sanguíneo. - NEMES LASZLO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) estiman que en el año 2026 se diagnosticarán 28.697 nuevos casos de cáncer hematológico en España, lo que mantendrá a estas neoplasias como el quinto grupo de cáncer más frecuente en el país, por detrás de los cánceres de mama, pulmón, próstata y colon.

"El cáncer hematológico supondrá aproximadamente el 10 por ciento de los nuevos diagnósticos de cáncer. En general, en los últimos años la incidencia de estas neoplasias se ha mantenido estable", ha señalado durante la presentación de los datos el presidente de REDECAN, Rafael Marcos-Gragera, quien ha añadido que la supervivencia a cinco años del conjunto de las neoplasias hematológicas analizadas se sitúa en el 63 por ciento.

Para elaborar estas estimaciones se han utilizado los datos de incidencia del periodo 2010-2019 procedentes de los registros poblacionales de cáncer. A partir de estas tendencias observadas se han realizado las proyecciones para los próximos años. "Estas estimaciones no son una predicción exacta, sino una herramienta que nos permite anticiparnos a las necesidades futuras y planificar mejor los recursos sanitarios", ha concretado Marcos-Gragera.

Según ha explicado el director de REDECAN, el cáncer hematológico se divide fundamentalmente en neoplasias linfoides, neoplasias mieloides e histiocitosis. Para 2027, las neoplasias linfoides continuarán siendo las más frecuentes, con una estimación de 20.454 nuevos casos, frente a 8.047 neoplasias mieloides y 197 histiocitosis.

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