El cáncer de próstata sigue siendo el más detectado en hombres en España, representando el 21% de todos los tumores - ANCAP

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de próstata se ha consolidado como el más diagnosticado entre los hombres en España, ya que en el último año se han detectado 34.683 nuevos casos, lo que ha representado el 21 por ciento de todos los tumores detectados en varones, según se ha expuesto en el IV Congreso de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP).

Tal y como han indicado desde esta organización, esta cita, cuyo lema ha sido 'Tu voz, tu historia, tu lucha', ha sido protagonizada por el paciente y su experiencia con la enfermedad, la cual a menudo se ha denominado el cáncer invisible. Ello es así en gran medida por el silencio que todavía rodea al diagnóstico y a sus consecuencias en la vida cotidiana.

Los participantes en este encuentro han señalado que este tipo de cáncer es, de los 290.000 detectados, el segundo por prevalencia entre todos los diagnosticados a hombres y mujeres, después del de pulmón. Además, han explicado que, pese a los avances en diagnóstico y tratamiento, ha seguido teniendo un impacto importante en la mortalidad.

En el último año se han registrado más de 6.100 fallecimientos por cáncer de próstata, lo que lo ha situado como la tercera causa de muerte por cáncer en hombres. No obstante, cuando se detecta en fases tempranas, las probabilidades de curación son muy elevadas, de ahí que el diagnóstico precoz y las revisiones urológicas periódicas sigan siendo una de las principales herramientas.

PAPEL ESENCIAL DE LA ENFERMERÍA

Por otra parte, durante este evento se han abordado aspectos del proceso de recuperación, y es que se ha subrayado el papel esencial de la Enfermería, la rehabilitación y la Fisioterapia, disciplinas que han ganado protagonismo en el seguimiento de los pacientes y en la mejora de su calidad de vida tras los tratamientos.

El impacto psicológico de la enfermedad también ha estado presente, ya que se ha indicado que el 63 por ciento de los pacientes de cáncer de próstata metastásico reconoce que la enfermedad limita su vida diaria, según los resultados de la encuesta 'Protagonista', impulsada por ANCAP y el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la compañía farmacéutica Novartis.