Canciones que 'resucitan': 'Wannabe', 'Stayin Alive' o 'Dancing Queen', de ABBA marcan el ritmo de una correcta RCP

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha propuesto celebrar el Día Mundial de la Resucitación Cardiopulmonar recordando varias canciones que tienen el ritmo ideal para realizar una RCP de manera eficaz.

Para ello ha rescatado varias canciones que tienen un ritmo marcado entre los 100 y los 120 bytes por minuto, con el fin de destacar que "son la mejor forma de recordar la cadencia de una resucitación cardiopulmonar".

Así lo ha hecho con motivo del Día Mundial de la RCP, que se celebra este 16 de octubre. "Saber hacer una RCP está literalmente en nuestras manos. Y si conseguimos asociarlo a algo tan universal como la música, lo recordaremos mejor. Todos tenemos una canción que nos genera empuje, y ese mismo ritmo puede salvar una vida", ha informado el gerente del Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC, José Moya.

El reto es simple, subir a redes un vídeo haciendo RCP al ritmo de una canción. "No hace falta un maniquí, vale un cojín o un peluche. Lo importante es que entre todos llenemos las redes de ritmo, de vida y de mensajes que recuerden lo esencial: cualquiera puede salvar una vida si sabe cómo actuar", prosigue el doctor.

Los vídeos que se suban deben etiquetar a la SEMICYUC y se publicarán en las redes sociales del Plan Nacional de RCP y de la SEMICYUC. "Queremos que todo el mundo se anime. Que los hospitales, las escuelas, las familias todos participen. Este reto no es solo un juego: es una forma divertida y muy potente de recordar que aprender RCP salva vidas. Y cuanto antes empecemos a enseñarlo, más corazones seguirán latiendo", concluye Moya.

Desde el Plan Nacional de RCP recuerdan algunas canciones que son aptas para una RCE, como 'Vogue', de Madonna; 'Wannabe', de Spice Girls; 'Stayin Alive', de Bee Gees; 'Hips Don't Lie', de Shakira; 'The Man', de Taylor Swift; 'Dancing Queen', de ABBA, o 'Another One Bites The Dust', de Queen.