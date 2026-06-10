Las CCAA aseveran que el fin del conflicto por el Estatuto Marco depende de Sanidad: "La ministra está sola"

El consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez, atiende a los medios durante la reunión extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 10 de junio de 2026, en Madrid (Esp - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas han registrado este miércoles en el Ministerio de Sanidad una carta en la que aseveran que la resolución del conflicto generado con la reforma del Estatuto Marco exige un "acuerdo estatal" impulsado por esta cartera, ya que es ella quien tiene la "capacidad" para modificar la normativa "y dar respuesta a las demandas planteadas", y no las CCAA.

"La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales. No cuenta con el apoyo de los sindicatos. Y no nos tiene a las comunidades autónomas", ha advertido en representación de todas las comunidades autónomas el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en declaraciones previas al pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que tiene como objeto abordar este conflicto.

La carta fue consensuada por los representantes autonómicos en una reunión celebrada este martes, con el objetivo de fijar una posición conjunta de cara al encuentro con el Ministerio de Sanidad, según confirmó el propio Alberto Martínez. El acuerdo está firmado por todas las consejerías a excepción de Cataluña, cuya postura es "colaborar en todo lo que acerque consensos para superar la situación en beneficio de todos", según ha confirmado a Europa Press.

El escrito insiste en que el Estatuto Marco "es una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico". En esta línea, destaca que la huelga nacional que mantienen los sindicatos médicos contra la reforma de esta ley está "dirigida al Ministerio".

Sin embargo, afirma que son las CCAA las que están asumiendo las consecuencias de este conflicto, "cuya raíz normativa no se sitúa" en su ámbito competencial.

"La aprobación del texto en el Consejo de Ministros no ha supuesto el cierre del conflicto. La persistencia de la convocatoria de huelga evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico. Esta situación hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y contructivo", resalta para demandar, a continuación, "medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar este reto".

Tras insistir en que García "está sola" ante este conflicto, Alberto Martínez ha puntualizado que las comunidades autónomas tienden la menos al Ministerio "para retomar la relación".