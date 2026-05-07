CCOO denuncia que varias CCAA están recurriendo a la contratación de personal médico y facultativo sin especialidad

Archivo - Hombre en el médico - LIUDMILA CHERNETSKA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras (FSS-CCOO) ha denunciado que varias comunidades autónomas (CCAA) están recurriendo "de forma creciente" a la contratación de personal médico y facultativo sin especialidad, motivo por el que ha alertado del "riesgo para la seguridad asistencial".

Esta medida "pone en riesgo la seguridad de la población y deteriora la calidad de la atención sanitaria", ha afirmado, al tiempo que subrayado que las Administraciones autonómicas son "responsables de esta situación". Estas "están optando por soluciones rápidas, pero inadecuadas ante la falta de cobertura de plazas, en lugar de abordar el problema estructural del sistema sanitario público", ha asegurado.

A juicio de esta organización sindical, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y el Real Decreto 183/2008 "establecen que las plazas asistenciales deben ser ocupadas por profesionales que hayan completado la formación especializada vía residencia". "Saltarse este requisito es abrir la puerta a un modelo que debilita la Sanidad Pública", considera.

"Esta práctica se está extendiendo en distintos ámbitos clave", ha continuado, destacando Atención Primaria, "con la incorporación de médicos sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o Pediatría"; Salud Mental, "con intentos de cubrir plazas de Psicología Clínica con profesionales sin formación de Psicólogo Interno Residente (PIR)"; y Servicios de Urgencias hospitalarias, "especialmente en hospitales comarcales, donde la falta de profesionales está siendo suplida con personal sin la cualificación requerida".

En este contexto, y subrayando que "se trata de una tendencia que ya se está consolidando en varios territorios", ha recordado que "existen pronunciamientos judiciales que obligan a adecuar las funciones asistenciales a la titulación especializada correspondiente, lo que está generando conflictos legales en diferentes comunidades autónomas que han optado por estas prácticas".

MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES

En cuanto a los profesionales que sí disponen de la titulación, FSS-CCOO ha sostenido que "faltan condiciones laborales atractivas para que se queden: estabilidad, salarios dignos y una carga de trabajo asumible". Según ha expuesto, las comunidades autónomas no han planificado "adecuadamente" las necesidades de personal ni han adoptado "medidas eficaces de fidelización".

Además, ha expresado que esta situación "devalúa la Formación Sanitaria Especializada (FSE), desincentivando años de formación exigente e introduciendo claramente dos sesgos". El primero de ellos "tiene que ver con el deterioro continuado que está sufriendo el ámbito asistencial de Atención Primaria, pues estas contrataciones en fraude de ley se hacen fundamentalmente sobre especialidades que sustentan la Atención Primaria".

Junto a ello, se halla el sesgo "territorial", al "admitir profesionales sin suficiente acreditación de sus competencias para trabajar en centros de salud rurales y en centros asistenciales comarcales mientras se mantiene un nivel de exigencia mucho mayor en el ámbito urbano, potenciando una discriminación asistencial en función de que la población resida en el ámbito rural o en el urbano", ha proseguido.

FSS-CCOO, que lamenta que "en algunos centros se están produciendo situaciones en las que personal sin especialidad participa en la supervisión de residentes o en tareas docentes", ha pedido a las comunidades autónomas "un cambio de rumbo" y "que se actúe de manera inmediata para corregir esta deriva". Es necesaria "una planificación real de las necesidades de profesionales, con convocatorias suficientes de FSE, así como medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales", ha concluido.