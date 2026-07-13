CCOO señala que el Estatuto Marco es más necesario que nunca por la oposición de varias CCAA al nuevo modelo de guardias

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MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha asegurado que "la oposición de varias comunidades autónomas (CCAA) al nuevo modelo de guardias demuestra que el Estatuto Marco es hoy más necesario que nunca", lo que ha subrayado ante la información facilitada al respecto por la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la celebración del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"La principal resistencia al nuevo Estatuto no responde a razones asistenciales, sino al rechazo de algunas Administraciones sanitarias a perder un modelo de gestión de recursos humanos basado durante décadas en la prolongación de las jornadas, la realización de guardias excesivas y la disponibilidad prácticamente ilimitada de los profesionales", ha indicado.

A juicio de esta organización sindical, es "especialmente significativo" el hecho de "que buena parte de las críticas se concentren precisamente en uno de los avances más importantes de la reforma", siendo este "la regulación de unas guardias más racionales, con límites efectivos a la duración de la jornada, mayores garantías de descanso y una mejor protección de la salud laboral del personal estatutario".

"Durante demasiados años, las guardias han dejado de ser un instrumento excepcional de organización asistencial para convertirse, en muchos servicios, en un mecanismo estructural destinado a compensar la falta de planificación, la insuficiencia de plantillas y la ausencia de políticas eficaces de recursos humanos", ha denunciado, para añadir que el resultado de ello es "profesionales sometidos a jornadas de hasta 24 horas continuadas, elevados niveles de fatiga física y mental, riesgos para la seguridad y dificultades crecientes para atraer y fidelizar profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS)".

En este sentido, ha apuntado que el modelo vigente "descarga sobre las personas trabajadoras las carencias organizativas de las Administraciones" y "pretende seguir resolviendo los déficits estructurales del sistema mediante el sacrificio personal de quienes sostienen diariamente la asistencia sanitaria". Ante ello, considera que "el nuevo Estatuto Marco rompe con esa dinámica" e "introduce un cambio de paradigma".

"Las necesidades asistenciales no pueden seguir cubriéndose a costa de la salud de sus profesionales", ha insistido CCOO, que ha agregado que "la planificación de las plantillas, la organización eficiente de los servicios y la inversión suficiente en recursos humanos deben sustituir definitivamente a la dependencia de jornadas interminables y guardias excesivas".

LA NORMA PROTEGE EL DESCANSO DE LOS PROFESIONALES

En este sentido, ha aseverado que "la reacción de determinadas CCAA constituye la mejor demostración de que la reforma va en la dirección correcta". "Cuando una norma limita el abuso de las jornadas, protege el descanso y refuerza los derechos laborales, quienes durante años han gestionado la Sanidad apoyándose en la disponibilidad permanente de sus plantillas ven restringida una forma de organización que les ha resultado funcional, aunque profundamente injusta para sus profesionales", ha resumido.

Además, ha tildado de "paradójico" que "las mismas Administraciones que denuncian dificultades para cubrir plazas, fidelizar profesionales o garantizar el relevo generacional sean las que ahora rechazan una norma destinada, precisamente, a hacer más atractivas las condiciones de trabajo en el SNS". Por ello, ha incidido en que el nuevo régimen de guardias "representa un avance irrenunciable para garantizar la salud laboral, la seguridad clínica y la calidad asistencial".

"Exigimos que el nuevo Estatuto Marco continúe su tramitación sin retrocesos ni dilaciones y que el Parlamento preserve las medidas acordadas en la negociación colectiva", han proseguido desde este sindicato, al tiempo que han expresado que esta norma "limita los abusos, equilibra las relaciones laborales, protege a quienes cuidan y obliga a las Administraciones a gestionar mejor".