CEAFA asegura que Gobierno y CCAA condenan al abandono a pacientes de Alzheimer al no financiarse nuevos tratamientos

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MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) ha denunciado que "el Gobierno de España y las comunidades autónomas (CCAA) condenan a los pacientes de Alzheimer al abandono", lo que ha asegurado que ha quedado patente con la decisión de no financiar los primeros y únicos tratamientos capaces de retrasar la evolución de esta enfermedad.

A juicio de esta organización, es "injustificable" la decisión adoptada al respecto por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), la cual se ha producido "una vez más". "Con ella, el Ministerio de Sanidad y las CCAA vuelven a negar el acceso a una innovación terapéutica que ya ha sido avalada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)".

De hecho, CEAFA ha afirmado que estas terapias, que representan "el mayor avance científico frente al Alzheimer", están ya disponibles "en más de medio centenar de países" y en la Sanidad Privada española. Por tanto, considera que "España se sitúa, de nuevo, al margen de la innovación biomédica, negando a miles de personas la única opción terapéutica capaz de demorar la evolución de la enfermedad".

"Es una decisión que no cuestiona la evidencia científica, sino que impide que los especialistas españoles la ofrezcan a los pacientes que cumplen los criterios clínicos", ha insistido, para añadir que esta medida "condena a hijos, hijas, cónyuges y cuidadores a contemplar cómo la enfermedad sigue robando recuerdos, autonomía y tiempo, sabiendo que existe un tratamiento que España ha decidido no poner a su alcance". "Es una condena que excluye médicamente con efecto inmediato e irreversible a toda una generación de pacientes", ha aseverado.

MUCHOS PACIENTES VAN A DEJAR DE CUMPLIR LOS CRITERIOS PARA SER CANDIDATOS A ESTAS TERAPIAS

En este sentido, ha subrayado que "cada semana que pasa, nuevos pacientes dejan definitivamente de cumplir los criterios clínicos para acceder a una oportunidad que nunca podrán recuperar". "No se trata de un retraso administrativo, sino de una decisión de enorme crueldad, porque la Administración no está aplazando una partida presupuestaria, está privando a miles de personas de la única opción que existe", ha incidido.

Además, ha declarado que la no financiación de estos compuestos supone también "un paso atrás respecto al consenso construido durante más de un año entre pacientes y profesionales", cuya "mejor prueba" es "el 'Decálogo Alzheimer: Diez Compromisos por el RECUERDO'", elaborado junto a las sociedades españolas de Psicogeriatría (SEPG), de Médicos Generales y de Familia (SEMG), de Neurología (SEN), de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), de Geriatría y Gerontología (SEGG) y de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), y las fundaciones CIEN y Reina Sofía.

Precisamente a tenor de este acuerdo, CEAFA ha recordado que se han mantenido reuniones con Ministerios, grupos parlamentarios, comunidades autónomas y responsables sanitarios. De hecho, ha explicado que ha obtenido incluso el "respaldo expreso" del Ministerio de Industria y Turismo.

Tras exponer, a su vez, que esta medida "tampoco se sostiene desde el punto de vista económico", ya que "el cuidado de una persona con Alzheimer avanzado supone un coste medio cercano a los 30.000 euros anuales para las familias españolas, que asumen alrededor del 80 por ciento del impacto", la presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, ha manifestado que "los Gobiernos no pueden seguir escondiéndose detrás de los procedimientos".

"Las Administraciones vuelven a cerrar la puerta al mayor avance terapéutico frente al Alzheimer en décadas", ha denunciado, para agregar que lo que se ha producido es "una traición histórica a las personas con Alzheimer y un desprecio absoluto a su dignidad". Por ello, esta organización intensificará todas las acciones institucionales, políticas y sociales necesarias hasta revertir esta decisión.