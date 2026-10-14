CEAFA inicia una recogida de firmas para exigir la financiación pública de lecanemab y donanemab para Alzheimer

Archivo - Resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) ha iniciado una recogida de firmas en 'Change.org' para exigir al Ministerio de Sanidad la financiación pública de dos tratamientos para Alzheimer autorizados en la Unión Europea, lecanemab y donanemab.

CEAFA ha detallado que ambos fármacos son capaces de ralentizar la progresión de la enfermedad en un grupo concreto de pacientes en fases iniciales que cumplan estrictos criterios médicos. En España, alrededor del cuatro por ciento de las personas con Alzheimer podrían ser candidatas, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

La confederación ha destacado la oportunidad que ofrecen estos tratamientos, dado que, durante años, los tratamientos disponibles para esta enfermedad progresiva e irreversible, que afecta en España a más de 800.000 personas, con unos 40.000 diagnósticos nuevos cada año, se han limitado a aliviar los síntomas.

De momento, en España se ha rechazado su financiación pública, por lo que solo pueden recibirlos quienes asumen su coste por la vía privada. En este contexto, surge la petición de CEAFA, titulada 'No podemos esperar más: financiación pública para los tratamientos del Alzheimer'.

La campaña busca que las personas con Alzheimer que cumplan los criterios médicos puedan acceder a estos tratamientos de forma pública, segura y equitativa; y que el tiempo no siga jugando en contra de quienes todavía pueden tener una oportunidad.

Para conseguir su objetivo, CEAFA ha hecho un llamamiento a familias, cuidadores, profesionales, asociaciones y a la ciudadanía en general para que firmen y difundan la petición en sus entornos y redes sociales.

"Esta petición solo tendrá la fuerza que le demos entre todos. Cada firma es una persona que dice que no está de acuerdo con que esta oportunidad esté solo al alcance de quien puede pagarla. Necesitamos que firme mucha gente, y que además lo comparta, porque cuantas más firmas reunamos, más difícil será ignorar esta reivindicación", ha destacado el director de CEAFA, Jesús Rodrigo.