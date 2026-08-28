CESM-Ceuta acusa a Mónica García de negar los problemas asistenciales de Ceuta y exige más recursos

La ministra de Sanidad, Mónica García (2i), y el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Agustín Santos (2d), a su llegada a la comparecencia ante la mencionada Comisión, en el Congreso de los Diputados, a 27 de agosto de 2026, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico de Ceuta (CESM-Ceuta) han exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que abandone la estrategia de negar los problemas asistenciales de Ceuta tras la crisis migratoria y que dote al sistema sanitario de los recursos necesarios para garantizar una atención adecuada.

Así, el sindicato médico ha criticado la "decepcionante comparecencia" de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso, después de que negara que el sistema sanitario de Ceuta haya llegado a colapsar como consecuencia de la crisis migratoria.

Para el sindicato médico, decir que "la sanidad nunca ha colapsado" no convierte una situación de emergencia asistencial en una situación normal. La organización denuncia que Urgencias ha llegado a funcionar durante el periodo vacacional, la Operación Paso del Estrecho y la actual presión migratoria con siete médicos y sin refuerzo médico suficiente, mientras el número de asistencias se ha multiplicado.

"Y si, como afirma la ministra, no existe ninguna situación excepcional, CESM-Ceuta se pregunta por qué la Gerencia se ha visto obligada a solicitar médicos voluntarios para realizar guardias en Urgencias", añade el comunicado.

CESM también considera llamativo que la ministra presuma de la incorporación de 90 profesionales para reforzar la asistencia cuando, según afirma, ninguno de ellos es médico. En este sentido, cree que no es razonable presentar como refuerzo de la capacidad médica una cifra en la que no hay facultativos.

Tras ello, subraya que ha sido necesario abrir el área de Catástrofes de Urgencias y habilitar un ala hospitalaria que habitualmente permanece cerrada, llegando a duplicarse el número de camas disponibles mientras el centro afrontaba la situación con aproximadamente la mitad del personal habitual.

CESM-Ceuta recuerda que tanto el Colegio de Médicos como el Colegio de Enfermería han advertido públicamente de la gravedad de la situación. Por ello, considera que la ministra debería escuchar a quienes están trabajando cada día en los servicios sanitarios de Ceuta en lugar de "intentar construir desde Madrid un relato que no se corresponde con lo que sucede sobre el terreno".

PIDEN RECURSOS PARA TRATAR ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Respecto a las enfermedades infecciosas, CESM-Ceuta cree necesario abordar esta cuestión desde el rigor científico y sanitario, sin prejuicios ni alarmismos. "Resulta poco comprensible que la ministra centre buena parte de su intervención en negar determinados riesgos cuando los propios datos aportados por su departamento confirman la existencia de casos de tuberculosis, varicela, sarna y decenas de procesos gastrointestinales, además de la necesidad de poner en marcha una campaña extraordinaria de vacunación para la población migrante", reprocha.

El sindicato no cuestiona que estas patologías puedan existir también en España, pero exige que se reconozca la "dimensión extraordinaria" de la situación sanitaria que está afrontando Ceuta y que se proporcionen los recursos necesarios para atenderla.

TRES AÑOS SIN PISAR CEUTA Y UNA VISITA QUE LLEGA DEMASIADO TARDE

Por otra parte, CESM-Ceuta considera incomprensible que la ministra haya tardado aproximadamente tres años desde su nombramiento en visitar Ceuta y lo haya hecho tres semanas después de que comenzara la emergencia sanitaria, "cuando los profesionales llevan tiempo reclamando atención y recursos", añade.

Asimismo, el sindicato denuncia que los profesionales que intentaron trasladar directamente a la ministra la situación de las Urgencias fueron impedidos de hacerlo a su salida de la Delegación del Gobierno.

"Los médicos de Ceuta no necesitan que la ministra les explique cuál es su realidad. Necesitan que los escuche. Y tampoco necesitan ser señalados ni estigmatizados", afirma la organización.

Al hilo, CESM-Ceuta rechaza frontalmente cualquier insinuación que pueda presentar a los ceutíes como una sociedad xenófoba. "Ceuta constituye precisamente un ejemplo singular de convivencia y pluralidad, y sus profesionales sanitarios llevan años atendiendo a cualquier persona que necesita asistencia, con independencia de su origen o situación", destaca el sindicato.

"Porque la sanidad de Ceuta no necesita un relato que maquille la realidad. Necesita médicos, medios y soluciones. Y los profesionales sanitarios de Ceuta tampoco necesitan que nadie hable por ellos: necesitan que se les escuche y que se respete su derecho a decir lo que están vivienda", finaliza el comunicado.