CESM y el Comité de Huelga médico valorarán si desconvocan los paros indefinidos tras el anuncio de elecciones generales

Archivo - Médicos manifestantes durante la concentración con motivo de la huelga médica y facultativa, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). La manifestación se enmarca en la huelga médica y facultativa convocada a nivel estatal contra el nuevo Esta - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) convocará a su Comité Ejecutivo y se reunirá con las organizaciones que forman el Comité de Huelga para valorar la situación tras la convocatoria de elecciones generales y decidir si continúa o desconvoca la huelga indefinida de médicos y facultativos, prevista a partir del 28 de octubre.

Así han informado este lunes fuentes de CESM a Europa Press, que han precisado que la decisión posiblemente se conocerá en los próximos días. CESM, junto al Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), oficializó la convocatoria indefinida de paros la semana pasada.

La huelga de médicos tiene como objetivo expresar el rechazo de la profesión al proyecto de ley de Estatuto Marco y exigir una norma propia para el colectivo médico y facultativo. Sin embargo, la disolución de las Cortes Generales hace que los proyectos de ley en tramitación decaigan, por lo que la reforma del Estatuto queda paralizada y deberá empezar de cero una vez quede configurado el nuevo Gobierno.