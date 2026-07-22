CESM considera que los avances que plantea el Proyecto de RD sobre condiciones laborales de residentes son insuficientes

Archivo - Mujer en la consulta médica con una doctora. - FATCAMERA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha manifestado que los avances que plantea el Ministerio de Sanidad a través del Proyecto de Real Decreto (RD) sobre condiciones laborales de residentes son "insuficientes", motivo por el que ha enviado aportaciones al mismo aprovechando su trámite de audiencia e información pública.

Según ha indicado esta organización sindical, el objetivo de estas alegaciones a la norma que modifica el RD 1146/2006, regulador de la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, es "mejorar la regulación de los médicos residentes", que ahora solo contempla "algún avance recogido en cuanto a la jornada laboral".

En este sentido, CESM ha afirmado que esta propuesta ministerial está "lejos" de sus planteamientos. Así, en el artículo 5, que regula la jornada laboral y los descansos, ha pedido "que, tras una guardia de más de 12 horas de sábado, el descanso se disfrute el lunes, así como al día siguiente de una guardia superior a 12 horas realizada entre semana, procurándose que no se planifiquen horas de formación coincidentes con los periodos de descanso".

Junto a ello, ha propuesto que las horas formativas se detallen de forma diferenciada y se contemplen como jornada ordinaria, que el llamado 'pase de guardia' se considere tiempo de trabajo efectivo y retribuido como parte de la jornada complementaria y que la actividad en horario nocturno y días festivos cuente con los incrementos retributivos adicionales "como ya se ha exigido para el resto del personal facultativo".

ELEMENTOS RETRIBUTIVOS

Otra petición es "que la retribución de la jornada complementaria no sea inferior al 175 por ciento del valor de la hora correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo" y "que si la jornada complementaria o actividad de guardia se hacen fuera del centro habitual, se estipulen mecanismos de indemnización aplicables según la normativa vigente", ha explicado, para añadir que "las pagas extra deberán ser, como mínimo, del importe de una mensualidad del sueldo, del complemento de grado de formación y de la media del complemento de atención continuada percibido en los seis meses anteriores".

Además, ha reclamado "que tanto los residentes como el personal en formación en áreas de capacitación específica (ACE) perciban los trienios y el complemento de carrera profesional que tuviesen previamente consolidados como personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), si se da el caso de que son personal estatutario previamente".

Por otra parte, y aunque el planteamiento actual del RD contempla "mejoras en cuanto a la evaluación de riesgos psicosociales de los residentes", ha solicitado "que estas sean anuales y que no se limiten las medidas de prevención a las unidades docentes, sino que se mantenga la responsabilidad que en materia de prevención de riesgos laborales corresponde a los comités de seguridad y salud y a los servicios de prevención, así como a los controles de salud y seguimiento individualizado que corresponda realizar a los dispositivos de Salud Mental para mantener el rigor en la vigilancia".

También se ha referido CESM al régimen de incompatibilidades de los médicos citado por Sanidad en este texto, el cual "debería quedar al margen, como se ha denunciado desde que comenzó la modificación del Estatuto Marco". Por ello, ha propuesto "eliminar el artículo 4 bis y que la redacción se mantenga como en el artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas".

"El régimen aplicable ya resulta excesivamente restrictivo y pudiera limitar injustificadamente el desarrollo profesional de los residentes", ha declarado al respecto, tras lo que ha apuntado que es "suficiente" la mencionada regulación.

Además, ha ofrecido incluir tres disposiciones adicionales en las que se regule el reconocimiento del tiempo de residencia a efectos de baremación en procesos selectivos, de movilidad y carrera profesional; la evaluación del impacto de este RD en la mejora de las condiciones de trabajo del personal residente a los cinco años de su entrada en vigor; y un sistema para establecer un mecanismo específico y accesible de reclamación con garantías de confidencialidad y ausencia de represalias al que se pueda dirigir el residente en caso de vulneración de derechos.