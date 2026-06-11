El CGCOF aplaude el RD que eliminará el cupón precinto de fármacos y permitirá destinar más tiempo "a los cuidados" - CGCOF

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha puesto de manifiesto su satisfacción al respecto de la aprobación de la reforma del Real Decreto 1345/2007, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de medicamentos, la cual aplaude porque "facilitará la eliminación del cupón precinto" de los fármacos y permitirá destinar más tiempo "a los cuidados".

Según ha expuesto, el Real Decreto 468/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "supone el primer paso para la eliminación del cupón precinto del cartonaje de los medicamentos y la transición a un sistema digitalizado". "De esta manera, la red de 22.231 farmacias comunitarias, y los más de 56.000 farmacéuticos que trabajan en ellas, podrán destinar el tiempo que dedicaban a esta tarea administrativa que supone el recorte y gestión de más de 1.100 millones de cupones precinto anuales, a la asistencia farmacéutica", ha insistido.

"Este hito responde a la solicitud que ha venido realizando el CGCOF de avanzar en las necesarias reformas normativas y técnicas que facilitasen el paso de una práctica arcaica a un sistema digitalizado", ha indicado, para añadir que esta es "una evolución en la que el Ministerio de Sanidad y el Consejo General han venido trabajando para garantizar la coordinación autonómica en una materia tan sensible para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) como es la prestación farmacéutica".

A juicio del presidente de esta corporación, Jesús Aguilar, esta norma "abre una nueva fase en el proceso continuo de digitalización por el que ha apostado la Organización Farmacéutica Colegial". "Nos avalan las décadas que llevamos diseñando e implantando soluciones digitales en la farmacia, con muchos ejemplos de éxito junto a la Administración", ha declarado al respecto.

EL NUEVO SISTEMA APROVECHARÁ EL IDENTIFICADOR ÚNICO DEL SEVEM

En este sentido, el CGCOF ha sostenido que el nuevo procedimiento "aprovechará el identificador único que utiliza, desde hace siete años, el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) para prevenir la entrada en el canal farmacéutico de medicamentos falsificados, garantizando así la autenticidad de cada fármaco dispensado".

De este modo, "la desactivación de este identificador -que contiene el código de producto, número de serie único, lote y caducidad- en el Repositorio Nacional (la base de datos centralizada de SEVeM donde se registra y valida cada envase), podrá convertirse en un cupón digital que sustituya al cupón precinto como herramienta para el cotejo de los medicamentos dispensados con cargo al SNS", ha explicado.

Además, ha indicado que todo ello se enmarcará en "la importancia de garantizar el correcto funcionamiento del nuevo comprobante de dispensación tanto para las farmacias, como para las Administraciones autonómicas". Por ello, "se prevé que ambos sistemas coexistan durante algún tiempo", ha puesto de manifiesto.

"La futura eliminación del cupón precinto, conforme a los criterios especificados, además de ofrecer una solución coordinada para todas las autonomías, permitirá reducir la ya elevada carga burocrática que asumen los farmacéuticos comunitarios, tiempo que podrían dedicar a la labor asistencial con los pacientes", ha incidido Aguilar, quien ha agregado que "los Colegios serán, de nuevo, un pilar fundamental en este cambio, liderando la transformación digital, acompañando a las farmacias en este proyecto y siendo garantes de todo el proceso de facturación". Así lo fueron también "en la evolución de la receta de papel a la receta electrónica", ha finalizado.