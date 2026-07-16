CGCOF lanza 'Cuidados del verano 2026', campaña mediante la que ofrece recomendaciones para afrontar altas temperaturas

Archivo - Mujer bebiendo agua con calor extremo - KIEFERPIX/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha anunciado el lanzamiento de la campaña 'Cuidados del verano 2026', iniciativa a través de la que ofrece recomendaciones sobre salud ocular y cutánea, entre otras, "para disfrutar de un verano saludable frente a las temperaturas extremas".

Según ha indicado esta institución a través de las cinco infografías de las que consta esta acción, es necesario mantener una hidratación constante, usar gafas de sol homologadas con protección ultravioleta, exponerse al sol de forma responsable utilizando fotoprotector, prestar atención al cuidado diario de los pies y revisar si la medicación afecta a la conducción.

En primer término, el CGCOF ha incidido en que el aumento de las temperaturas, los cambios de horarios y las modificaciones en las rutinas habituales pueden afectar al descanso y, por consiguiente, alterar el comportamiento al volante. Al respecto, ha señalado que tres de cada cuatro conductores habituales han tomado medicación que puede interferir con la conducción en los últimos tres años y solo uno de cada cuatro extrema la precaución ante la toma de fármacos.

Por ello, la Vocalía Nacional de Oficina de Farmacia de esta corporación ha recordado que hay 6.000 presentaciones de medicamentos que afectan a la conducción, traduciéndose este dato en que uno de cada tres incorpora en su envase un pictograma con un triángulo rojo y un coche negro en su interior que informa de que puede alterar las capacidades al volante. No obstante, un estudio reciente con participación de esta entidad refleja que solo el 42 por ciento de conductores conoce su significado.

MEDICAMENTOS CON IMPACTO EN LA CONDUCCIÓN

Ante ello, ha expuesto que los principales grupos de medicamentos con impacto en la conducción son los antialérgicos, antigripales, ansiolíticos, hipnóticos y relajantes musculares. Algunos de los efectos que causan son el aumento de la somnolencia o una excesiva relajación, una disminución de la atención y concentración, reducción de los reflejos y tiempos de reacción más largos, así como mareos o temblores, por lo que es necesario prestar atención al inicio del tratamiento, al cambiar de dosis y en caso de polimedicación, así como no conducir en las horas de mayor somnolencia.

Por otra parte, su Vocalía Nacional de Óptica Oftalmológica y Acústica Audiométrica se ha referido al calentamiento global, que provoca un aumento de partículas en el ambiente, vientos secos y fenómenos como la calima, que eliminan buena parte de la humedad del aire. Este escenario favorece el ojo seco y las alergias, el envejecimiento ocular prematuro y lesiones inmediatas como la fotoqueratitis.

Al respecto, los colectivos más vulnerables son los niños, los mayores, las personas operadas de cataratas, la población con ojos claros, los pacientes polimedicados y los trabajadores al aire libre. La recomendación en este punto es utilizar gafas de sol con filtro UV400 certificado y marcado CE, mientras que los farmacéuticos-optometristas pueden revisar las lentes para asegurar que sus filtros, también en el caso de las graduadas, sigan intactos.

Además, es importante mantener los ojos hidratados con suero fisiológico y lágrimas artificiales, ha expresado esta Vocalía, mientras que la de Dermofarmacia aboga por adaptar la fotoprotección para proteger la piel de forma eficaz y segura en cinco escenarios diferentes: playa y piscina, montaña, ciudad, deportes al aire libre y trabajo al aire libre.

CUIDADO DE LOS PIES

En cuanto al cuidado de los pies, ha declarado que el aumento de las temperaturas, la mayor sudoración, el uso de calzado abierto, la exposición al sol y los baños en piscinas y playas, entre otras circunstancias, exigen prestar especial atención al respecto con el fin de prevenir su sequedad y la aparición de hongos, ampollas y rozaduras. Así, la Vocalía Nacional de Ortopedia ha aconsejado lavarlos diariamente, prestar especial atención al secado, realizar una exfoliación suave una vez por semana, hidratarlos cada día, cortar las uñas, evitar andar descalzo sobre superficies irregulares y utilizar fotoprotector en el empeine, tanto en playas como en piscinas, cuando se utilice calzado abierto.

Ante cualquier molestia persistente, heridas que no cicatrizan, dolor intenso o sospecha de infección es recomendable consultar al farmacéutico, ya que son síntomas que requieren de derivación al médico, ha proseguido, mientras que la Vocalía Nacional de Alimentación ha advertido de que el calor, la mayor exposición y el aumento de la actividad física durante los meses de verano aumentan las posibilidades de pérdida de agua y sales minerales y, por tanto, del riesgo de deshidratación.

Junto a ello, ha explicado que algunos medicamentos pueden afectar al balance de líquidos del cuerpo, a la función renal y a la capacidad del organismo para adaptarse al calor, como los diuréticos, antidepresivos y antihistamínicos. Tras dejar claro que no hay que esperar a tener sed para hidratarse, ha destacado que aunque el agua debe ser la bebida principal, también hay buenas opciones, como infusiones sin azúcar, leche y bebidas vegetales y caldos suaves.