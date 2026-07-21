CGCOF valora la atención domiciliaria de la ley del medicamento, pero cree que agrava el problema de reservas singulares

Archivo - Imagen de una farmacia. - OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha manifestado que el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado este martes en segunda vuelta y en Consejo de Ministros precisa de mejoras, y es que aunque valora "positivamente" el modelo de atención farmacéutica domiciliaria que recoge, cree que "agrava el problema de reservas singulares".

Este texto, que debe ahora iniciar su tramitación parlamentaria en las Cortes, "incorpora avances importantes respecto al borrador inicial hecho público el pasado año", ha indicado esta institución, que ha añadido que "muchos de estos cambios están alineados con las más de 200 alegaciones presentadas por la Organización Farmacéutica Colegial". Una de las medidas positivas es la incorporación de la atención farmacéutica domiciliaria para personas vulnerables a través de la red de farmacias de proximidad.

No obstante, el CGCOF ha incidido en que todavía precisa "mejoras relevantes para garantizar la seguridad de los pacientes, la equidad en el acceso a los medicamentos para los pacientes del Sistema Nacional de Salud (SNS)y la sostenibilidad de la red de farmacias". Así, ha indicado que es necesaria "la eliminación de las denominadas reservas singulares de dispensación, que continúan limitando el acceso de los pacientes a determinados medicamentos circunscritos al ámbito hospitalario únicamente por razones organizativas o económicas y no por criterios clínicos".

"La futura ley, lejos de resolver esta problemática, agrava el problema de acceso motivado por esta figura", ha insistido, para añadir que se debe "aprovechar la capacidad asistencial y la accesibilidad de la red de farmacias comunitarias para acercar los tratamientos a los ciudadanos y eliminar barreras innecesarias".

NO SE REGULAN LOS SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS ASISTENCIALES

Junto a ello, ha expuesto que "la norma desaprovecha una oportunidad estratégica para consolidar la farmacia asistencial mediante la regulación de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales". "La inclusión de un marco regulatorio básico permitiría extender, con criterios de equidad a todo el territorio nacional, servicios farmacéuticos que ya están ofreciendo resultados positivos en numerosas comunidades autónomas en ámbitos como la adherencia terapéutica, el seguimiento farmacoterapéutico, la prevención o la salud pública", ha explicado.

"El potencial del modelo de farmacia comunitaria por el que apuesta el proyecto de ley solo podrá desarrollarse plenamente si va acompañado de medidas que garanticen la sostenibilidad de las farmacias comunitarias", ha proseguido, tras lo que ha declarado que "el reconocimiento de su valor sanitario y social pierde eficacia si otras disposiciones de carácter económico introducen incertidumbre o comprometen la viabilidad de una red que resulta esencial para asegurar la igualdad de acceso a los medicamentos".

Por otra parte, el CGCOF ha sostenido que, aunque este proyecto ha mejorado respecto a su primera versión al eliminar el planteamiento inicial del sistema de precios seleccionados e incorporar mecanismos de precios dinámicos, la introducción simultánea de un sistema adicional de rangos de precios sigue generando incertidumbres "muy importantes".

Al respecto, ha apuntado que en el dictamen del Consejo de Estado se indica de forma literal que, en relación con la fijación de precios, 'se considera un sistema de extraordinaria complejidad técnica y sobre cuyos efectos económicos y en materia de competencia no existe unanimidad', por lo que, 'hubiera requerido un análisis más pormenorizado en la memoria del proyecto'.

"En cualquier caso, este complejo modelo de precios puede dar lugar a diferencias económicas entre pacientes con las mismas necesidades clínicas, favorecer la aparición de copagos inevitables y comprometer uno de los principios esenciales del SNS: la equidad en el acceso a los medicamentos", ha continuado, al tiempo que ha manifestado que "la coexistencia de múltiples precios puede afectar a la continuidad de los tratamientos, problemas de adherencia, generar tensiones en el suministro y dificultar la sostenibilidad de numerosas farmacias comunitarias".

PREOCUPA QUE SE TRASLADE AL PACIENTE LA RESPONSABILIDAD DE ELEGIR EL FÁRMACO CONCRETO

En este sentido, ha afirmado que genera "preocupación" el sistema diseñado para la dispensación, "que traslada al paciente la responsabilidad de elegir el medicamento concreto dentro de una agrupación homogénea que puede ser muy amplia, con distintas formas farmacéuticas, lo que plantea un importante riesgo de seguridad y el acceso al tratamiento más adecuado".

"La elección del medicamento es una decisión técnica con implicaciones clínicas que debe realizarse con el acompañamiento de los profesionales sanitarios competentes y en condiciones de equidad para todos los pacientes del SNS", ha sostenido sobre ello, para añadir que "el farmacéutico, como experto en el medicamento, desempeña una función esencial para garantizar que cada paciente reciba el tratamiento más adecuado en condiciones de seguridad, eficacia y eficiencia".

En cuanto a los aspectos positivos de esta norma, ha destacado el respaldo explícito al modelo de farmacia español, basado en la planificación sanitaria, la titularidad farmacéutica, la concertación con las Administraciones sanitarias y la cercanía. Así, se reconoce el valor de la red sanitaria integrada por 22.273 farmacias comunitarias que garantiza el acceso a los medicamentos en todo el territorio nacional y constituye uno de los principales instrumentos de cohesión y equidad.

También, considera una buena medida la consolidación de la denominación de oficinas de Farmacia como 'comunitarias', en reconocimiento al papel asistencial que desempeña la farmacia en el día a día de su comunidad; así como la inclusión de la dispensación por el farmacéutico de los 'medicamentos de primera prescripción' que, en situaciones determinadas, pueden ser dispensados al paciente en sucesivas ocasiones sin prescripciones adicionales bajo el consejo profesional farmacéutico.

Tras poner de relieve también la presencia en los Consejos de Coordinación Farmacoterapéutica de las Zonas Básicas de Salud, que refuerzan la colaboración entre profesionales sanitarios y la continuidad asistencial de los pacientes, el CGCOF ha recordado que la tramitación parlamentaria "abre ahora una oportunidad para mejorar el texto y construir una ley capaz de conciliar eficiencia y sostenibilidad con las máximas garantías de seguridad, accesibilidad y equidad para los pacientes".