Científicos andaluces identifican variedades de olivo con alto contenido en vitamina E

24/10/2019

SEVILLA, 24 Oct.

Investigadores del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) Alameda del Obispo, en Córdoba; y del Instituto de la Grasa (CSIC), en Sevilla, han identificado variedades de olivo con alto contenido de vitamina E.

Así, tras analizar 126 ejemplares que obtuvieron del cruce entre olivos de aceituna 'Picual' y de 'Arbequina', estos científicos hallaron que algunas producen aceites con "muy alto" porcentaje de esta sustancia, beneficiosa para el sistema cardiovascular, según ha informado la Fundación Descubre en una nota.

Los expertos sostienen que el aceite extraído a partir del cruce de esos dos tipos de olivo cultivado, los más extendidos comercialmente a escala mundial, mejoraría el efecto beneficioso para el organismo.

El trabajo constata también otros dos factores que influyen en la presencia de vitamina E, considerada por la Fundación Española del Corazón como una de las de más incidencia en la salud cardiovascular por su efecto anti-oxidante.

"El efecto del clima es más potente en las variedades con mayor porcentaje de vitamina E", ha señalado a la Fundación Descubre el investigador del Ifapa Lorenzo León, autor del estudio 'Analysis of Olive (Olea Europaea L.) Genetic Resources in Relation to the Content of Vitamin E in Virgin Olive Oil', publicado en la revista 'Antioxidants'.

Según ha añadido el doctor ingeniero agrónomo, "a medida que madura la aceituna disminuye el contenido de ese nutriente, por lo que una recomendación, con excepciones, es la de adelantar la cosecha".

La investigación, ejecutada a lo largo de una década, eligió dos de 96 variedades de olivo, todas dentro de 'Olea europaea subsp. europaea'. Entre ellas, las 36 de la colección nuclear, que representan el mayor porcentaje de diversidad genética de la especie.

Los científicos habían analizado previamente la presencia de vitamina E en esas 96 variedades, comprobando que lideraban esa característica las llamadas 'Llumeta', 'Megaritikki' y 'Dokkar'. Finalmente, seleccionaron las dos que cuentan con más hectáreas cultivadas, la 'Picual', y la que se halla representada en todos los países productores, la 'Arbequina'.

El estudio comenzó en 2006 con los cruces. Tras la espera para que los nuevos árboles dieran frutos evaluables, los expertos recogieron y extrajeron muestras de aceites de oliva virgen de 126 variedades. "Estos descendientes del cruzamiento mostraron una gran variación en cuanto a rendimiento de vitamina E, algunos de ellos ofreciendo un altísimo contenido", ha añadido León. Las futuras investigaciones se centrarán en conocer con exactitud esa variedad, sin descartar entonces los análisis genéticos.

Desde la Fundación Descubre explican que la investigación de los expertos supone el punto de partida para el registro final en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, paso previo a obtener la licencia que permita comercializarla. El Ifapa ha participado junto a la Universidad de Córdoba en la inscripción de tres con anterioridad.

Los dos centros investigadores acreditan una larga trayectoria en este ámbito. "El trabajo se apoya en la gran riqueza de material vegetal de olivo disponible en el Ifapa, así como la amplia experiencia y capacidad analítica de los compuestos estudiados en el Instituto de la Grasa", considera Lorenzo León.

PRIMEROS PASOS

La posibilidad de que la variedad de alto contenido en vitamina E termine utilizándose en la agricultura industrial también dependerá del buen resultado de otras características agronómicas, como por ejemplo la tasa de crecimiento o la resistencia a enfermedades, de forma que la rentabilidad sea suficiente, según especifican desde la Fundación Descubre.

El estudio forma parte de las actividades del proyecto AGL2015-67652-R del 'Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad', y de las actividades generales de evaluación del Banco de Germoplasma y programa de mejora de olivo del Ifapa.