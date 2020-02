Los científicos encuentran muchos 'conductores' genéticos del cáncer

Publicado 21/02/2020 10:12:07 CET

Un análisis masivo de los genomas completos de 2.658 personas con 38 tipos diferentes de cáncer ha identificado mutaciones en 179 genes y reguladores genéticos como 'conductores', es decir, variaciones en las secuencias de ADN que conducen al desarrollo de tumores, según publica en la revista 'Cell'.

El trabajo es parte del proyecto Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (PCAWG), uno de los estudios de genómica del cáncer más completos hasta la fecha, que involucra a científicos de 17 países y más de 30 artículos publicados en múltiples revistas a lo largo de este mes.

Si bien estos 'conductores' representaron un gran porcentaje de los casos de cáncer analizados, no explicaron todos. Algunos científicos, entre ellos Mark Gerstein, de la Universidad de Yale, ahora creen que para capturar una vista más panorámica de la progresión del cáncer, deben prestar más atención no solo a los controladores genéticos clásicos sino también a los 'pasajeros', es decir las miles de mutaciones que no son conductores que constituyen la abrumadora mayoría de las mutaciones observadas en un genoma de cáncer típico. El consenso científico ha sostenido hasta ahora que estos no juegan ningún papel en el crecimiento tumoral.

"Muchas de estas mutaciones pueden tener pequeños efectos individuales pero un efecto acumulativo apreciable sobre el desarrollo del cáncer", aclara Gerstein, profesor de Informática Biomédica y de Biofísica Molecular y Bioquímica, Informática, Estadística y Ciencia de Datos y autor principal.

Comprender las raíces genéticas de cómo las células cancerosas se forman a partir de células sanas, se replican y migran a diferentes órganos y cómo este proceso varía entre tipos de tumores y entre individuos es crucial para diseñar nuevas estrategias para combatir el cáncer, una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

Gerstein, Sushant Kumar, científico investigador asociado en el laboratorio de Gerstein, y sus colegas decidieron considerar el papel de los 'pasajeros' en el desarrollo del cáncer. En el artículo informan sobre experimentos destinados a mostrar si las mutaciones de los pasajeros podrían ayudar a explicar el 10% de los casos de cáncer en los que los investigadores encontraron pocos o ningún factor genético claro.

Descubrieron que un subconjunto de pasajeros tiene un impacto significativo en las regiones genómicas, a menudo tanto impacto como los conductores, y colectivamente pueden tener un efecto apreciable en el crecimiento del tumor.

El equipo de Yale también realizó un análisis estadístico enfocado de ocho tipos diferentes de cáncer, detectando un efecto acumulativo de los 'pasajeros' en el desarrollo de estos cánceres más allá de lo que podría ser explicado solo por los 'conductores'. En general, su análisis mostró una contribución adicional del 9% de los 'pasajeros' al predecir si una muestra dada era realmente cancerosa.

Gerstein enfatiza que algunas de estas variantes de 'pasajeros' en realidad pueden ayudar a dificultar el desarrollo del cáncer, en lugar de desencadenar el crecimiento tumoral. Según los autores, comprender el papel completo de los 'pasajeros' podría ayudar a los científicos a desarrollar terapias dirigidas precisamente a las mutaciones individuales en el genoma del cáncer de una persona en particular.