El Círculo de la Sanidad denuncia que el aumento del gasto sanitario es insuficiente para aliviar la presión asistencial

Archivo - Enfermera midiendo la presión arterial de una paciente de edad avanzada. Hipertensión, colesterol. - ROSSANDHELEN - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de la Sanidad ha denunciado que el incremento del gasto sanitario es "insuficiente" para "equilibrar recursos y aliviar la presión asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS)" ante una población "cada vez más envejecida y con pluripatologías crónicas".

"Sigue faltando financiación, pero también la precisión quirúrgica para aplicarla allí donde hace falta", ha destacado el presidente de esta organización, Ángel Puente, a través de la primera edición de su boletín semestral 'De la realidad macroeconómica a la capacidad asistencial del SNS', lanzado para monitorizar, analizar e interpretar cómo la evolución presupuestaria y organizativa del sistema sanitario impacta en la actividad.

De este modo, el objetivo de esta publicación es conocer si el aumento de financiación sanitaria se ha traducido en un incremento del ejercicio asistencial, con impacto directo en la mejora de resultados en salud y en la atención al paciente. Al respecto, la misma concluye que el crecimiento sostenido del gasto sanitario público durante el periodo 2016-2024, especialmente durante la pandemia, es insuficiente para incrementar por sí solo la capacidad asistencial y restablecer el equilibrio entre los recursos disponibles y las crecientes necesidades de atención.

"Más dinero, sin reformas, ya no es una opción y, para ello, necesitamos un análisis profundo y unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), conformes a la realidad de nuestro país y a la complejidad de los pacientes de cada territorio, para que ese esfuerzo económico se transforme de forma efectiva en una mayor capacidad asistencial y resolutiva", ha declarado Puente.

LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA NECESITAN MÁS CAPACIDAD

En este sentido, el citado informe recoge las consultas de especialidades, la actividad diagnóstica y la concertada muestran una elevada capacidad de transformación de financiación en mayor actividad. Sin embargo, la Atención Primaria refleja una evolución más contenida y la actividad quirúrgica presenta el índice de recuperación más lento.

En estos dos últimos campos apenas se ha conseguido superar los niveles de actividad de hace ocho años, lo que "está seriamente condicionado por factores limitantes, como la disponibilidad de profesionales, la organización de los procesos, la incorporación de tecnología, la capacidad instalada, la flexibilidad para absorber incrementos de demanda asistencial y el aumento de la complejidad clínica y organizativa de los pacientes".

"Conocer cómo se transforman los recursos económicos en actividad efectiva puede contribuir a orientar con mayor precisión las decisiones de planificación, gestión e inversión y a identificar aquellas actuaciones con mayor capacidad para mejorar la respuesta del sistema", ha señalado, por su parte, el director técnico de este boletín, Antonio Burgueño Jerez.

Por último, esta publicación, que apunta que el peso del gasto sanitario, pese a crecer en términos absolutos, bajó del 20 por ciento durante el periodo de pandemia hasta el 16,4 por ciento en 2024, sobre el total, muestra que los servicios prestados directamente por el SNS absorben ya el 70 por ciento del total del gasto sanitario en consumo final. Los servicios sanitarios concertados y la prestación farmacéutica continúan creciendo en términos absolutos, pero rebajando, respectivamente, su participación relativa hasta una cuarta parte y el 15 por ciento del gasto sanitario total.