MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) y llevado a cabo sobre 17.300 pacientes ha mostrado que la cirugía del cáncer de mama puede ser menos invasiva sin perder eficacia, para lo que se ha analizado la evolución en Europa de la cirugía axilar tras neoadyuvancia hacia el ganglio centinela durante el tratamiento.

Para llevar a cabo esta investigación en relación con el tumor maligno más frecuente en mujeres, los expertos han contado con la base de datos la Sociedad Europea de Especialistas en Cáncer de Mama (EUSOMA, por sus siglas en inglés), ya que se ha analizado este procedimiento quirúrgico en casos registrados entre 2010 y 2021 en 68 Unidades acreditadas de todo el continente.

Publicado en la revista especializada 'Journal of Surgical Oncology', este trabajo expone un cambio de paradigma en la cirugía axilar del cáncer de mama tras el tratamiento neoadyuvante, al observar un incremento significativo del uso de la biopsia del ganglio centinela (tanto en pacientes con afectación axilar al diagnóstico como sin ella), una técnica menos invasiva que permite reducir secuelas y mejorar la calidad de vida de las pacientes sin comprometer los resultados oncológicos.

Los datos estudiados reflejan una tendencia progresiva hacia procedimientos menos agresivos frente a otras técnicas como la linfadenectomía axilar, que implica la extirpación completa de los ganglios linfáticos, con una morbilidad mucho mayor. Esta estrategia "no supone un peor pronóstico, ni en términos de recidiva ni de supervivencia", ha asegurado el cirujano del Área de Cáncer de Mama del CCUN, el doctor Antonio J. Esgueva.

BENEFICIO EN LA CALIDAD DE VIDA

Por contra, este cambio en los procesos sí arroja "un beneficio claro en la calidad de vida", ya que "evita los efectos secundarios que la linfadectomía puede tener a diferencies niveles, como el linfedema, que provoca una hinchazón en el brazo y, actualmente, no puede corregirse quirúrgicamente", ha continuado.

En este sentido, se ha comprobado que la biopsia del ganglio centinela como primer procedimiento quirúrgico en pacientes sin afectación ganglionar inicial ha pasado del 86 por ciento en 2010 al 94 por ciento entre 2016 y 2021. En el caso de las mujeres con axila afectada al diagnóstico, su utilización se incrementó del 25 al 40 por ciento en el mismo periodo.

"Esto significa que los resultados de los últimos estudios frente al cáncer de mama se están incorporando para el beneficio de nuestras pacientes, mejorando su calidad de vida y sin empeorar los resultados locales o de supervivencia", ha explicado este representante del CCUN, centro que ha renovado la certificación europea de excelencia otorgada por EUSOMA, un reconocimiento que valida de forma periódica el cumplimiento de los estándares asistenciales más altos.

A juicio de Esgueva, pertenecer a esta sociedad científica permite garantizar a las pacientes "la mejor calidad asistencial". La misma "nos da acceso a una base de datos de miles de pacientes para poder desarrollar nuevas líneas de investigación", ha finalizado.