Una cirugía en el paladar reduce a la mitad la intensidad de los ronquidos en adultos

Archivo - Hombre roncando. - CHAMELEONSEYE/ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, publicado en la revista 'European Archives of Oto-Rhino-Laryngology', ha demostrado los beneficios de la cirugía 'Double-W' con suturas barbadas, una intervención menor para tensar el paladar blando que reduce a la mitad la intensidad de los ronquidos en adultos.

Se trata de una operación que se realiza con anestesia local, con un abordaje mínimamente invasivo y sin necesidad de ingreso hospitalario. "La cirugía está pensada para adultos que roncan mucho sin apnea moderada o grave, ni otras comorbilidades asociadas como obesidad", ha explicado el especialista del departamento y de la Unidad del Sueño de la Clínica, Peter Baptista.

El objetivo de esta intervención es que el paladar se eleve y se vuelva más rígido para vibrar menos cuando la persona está dormida. "Según el estudio que hemos realizado, el 80 por ciento de los pacientes redujo sus ronquidos a la mitad de intensidad y muchos dejaron de roncar a diario. No se produjeron complicaciones graves y las molestias postoperatorias más frecuentes estuvieron relacionadas con el dolor al tragar, lo que se trató con analgésicos. El 87 por ciento de nuestros pacientes repetiría la intervención si hiciera falta", destaca Baptista.

OTRAS OPCIONES PARA MEJORAR EL SUEÑO

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es una enfermedad con notable prevalencia que provoca somnolencia diurna, ahogos nocturnos, cefalea matutina o sueño agitado. Como tratamiento de primera elección se suele recurrir al CPAP, un dispositivo que mantiene las vías aéreas abiertas aplicando una presión positiva continua, de tal manera que empuja la vía aérea y permite el paso del aire. Sin embargo, para aquellos pacientes que no lo toleran, existen alternativas eficaces que mejoran la calidad de vida y solventan estos problemas.

Según el especialista en Otorrinolaringología de la Clínica Jorge de Abajo una de estas alternativas es la terapia de estimulación del nervio hipogloso que "consiste en colocar un implante electrónico mediante una técnica quirúrgica mínimamente invasiva. El dispositivo se ubica sobre ciertas ramas del nervio hipogloso, lo que permite su estimulación eléctrica y que se mantenga un tono muscular en las estructuras faríngeas que hace que la vía aérea superior permanezca convenientemente abierta".

Otra de las opciones terapéuticas indicada en pacientes que presentan hipertrofia de la amígdala lingual consiste en la reducción de la misma. Esta intervención se realiza mediante cirugía robótica con una tasa de éxito del 90 por ciento. La técnica está diseñada para ampliar el diámetro de la vía aérea superior y evitar su colapso.

"Quienes padecen este síndrome deben saber que existen diferentes opciones terapéuticas para hacer frente a su situación. Es importante que sea valorado por un equipo multidisciplinar que le aconseje y le guíe en el proceso de recuperar la calidad de vida", ha finalizado Baptisa.