Publicado 06/05/2026 15:03

Los ciudadanos españoles del crucero 'MV Hondius' guardarán cuarentena en el H. Gómez Ulla de Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), acompañado de la ministra de Sanidad, Mónica García (2i), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (3i), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (5i)dur
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), acompañado de la ministra de Sanidad, Mónica García (2i), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (3i), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (5i)dur - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que los 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius', afectado por hantavirus, serán trasladados desde La Granadilla (Tenerife) al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán bajo atención médica, en observación y en cuarentena durante el tiempo que determinen los protocolos clínicos.

"Allí se seguirán todos los protocolos necesarios. Seremos especialmente cuidadosos para proteger no solo a las personas que lleguen, sino también a la población en general, adoptando todas las medidas de salud pública oportunas para evitar que, en caso de existir algún paciente sintomático, pueda producirse cualquier transmisión a terceros", ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ministros de Interior, Sanidad y Transportes y Movilidad Sostenible.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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