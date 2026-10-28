Los colectivos sanitarios trasladan sus condolencias por el accidente de trenes y se ponen a disposición de autoridades

Accidente ferroviario en Urda - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial, el Consejo General de Enfermería, el Consejo General de Dentistas, el Consejo General de Farmacéuticos, el Consejo General de Podólogos y el Consejo General de Ópticos-Optometristas han trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) y han expresado su apoyo a las personas heridas.

A través de la red social 'X', las organizaciones colegiales sanitarias se han puesto a disposición de las autoridades y los servicios de emergencia para prestar la ayuda necesaria.

"Trasladamos nuestro más profundo pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del trágico accidente ferroviario en Urda. El esfuerzo de los servicios de emergencias y, en especial, de las enfermeras que están atendiendo a las víctimas, está siendo encomiable, a pesar de las numerosas dificultades", ha expresado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Ante este accidente, el Consejo General de Enfermería ha decidido suspender la celebración de sus IV Premios Nacionales de Enfermería, prevista para esta tarde, como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas, heridos y familiares.

Asimismo, organizaciones sindicales como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería (SATSE) han trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas del accidente ferroviario y han mostrado su disposición a colaborar en lo que sea necesario.

Por su parte, sociedades científicas como la Asociación Española para el Estudio del Hígado y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) también han expresado sus condolencias por el accidente ferroviario.

En el caso de la SEMICYUC, la sociedad ha difundido un comunicado en el que se dirige especialmente a los familiares y seres queridos de los heridos más graves, que previsiblemente ingresarán en unidades de cuidados intensivos de Castilla-La Mancha y Madrid. "Pueden confiar y tener la certeza de que estarán en las mejores manos, recibiendo una atención de excelencia por nuestros compañeros de los servicios de medicina intensiva", señala el texto.