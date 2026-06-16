La Comisión Ejecutiva proclama dos candidaturas al Pleno del Consejo de Enfermería, que celebra comicios el 20 de junio

Archivo - Enfermera midiendo la presión arterial de una paciente de edad avanzada. Hipertensión, colesterol. - ROSSANDHELEN - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería ha anunciado la proclamación de dos candidaturas al Pleno de esta corporación de cara a las elecciones a celebrar este sábado, 20 de junio, las cuales son 'Alianza Enfermera' y 'Enfermeras Unidas'.

Según ha expuesto este órgano de la citada institución, este anuncio se ha producido "previo informe de la asesoría jurídica, que ha analizado toda la documentación aportada". "Ambas candidaturas cumplen con los requisitos establecidos en el régimen electoral, incluyendo haber sido propuestas o presentadas por al menos 15 Colegios Provinciales de Enfermería tras el preceptivo acuerdo de sus Juntas de Gobierno", ha expuesto.

De esta manera, los comicios, que se desarrollarán "de forma ordinaria tras la finalización del anterior mandato" y "en horario de 9.30 a 13.30 horas en la propia sede del Consejo General de Enfermería", servirán para que "los 52 Colegios de Enfermería" seleccionen "qué enfermeros y enfermeras formarán parte del Pleno" durante "los próximos cinco años", ha indicado la Comisión Ejecutiva, que ha concretado que "votan tres representantes por cada Colegio: presidente, vicepresidente y secretario, o quienes les sustituyan estatutariamente".

En este sentido, ha declarado que el Pleno, que es "uno de los órganos de representación de la Organización Colegial de Enfermería", está compuesto "por enfermeras y enfermeros procedentes de las distintas áreas en las que ejerce la profesión". Estas son "cada una de las siete especialidades, generalistas, profesionales de áreas específicas donde no existe especialidad, docentes, jubilados, etc.", ha apuntado.

"Tal y como establece el régimen electoral para las elecciones al Pleno, cada una de las candidaturas proclamadas está compuesta por 42 miembros: 21 candidatos titulares y 21 suplentes", ha continuado, para pasar a mostrar los integrantes de ambas.

COMPOSICIÓN DE LAS LISTAS

Así, en la lista de 'Alianza Enfermera' se hallan, como vocales titulares en representación de los enfermeros responsables en cuidados generales, Concepción Piqueras Ramos (Albacete), Miquel Àngel Calderó Solé (Lleida), Pedro Jesús Carmona Fernández (Córdoba), J. Pablo Moreira Hermelo (Pontevedra), Silvia Bosch Agustí (Girona), Rafael Campos Arévalo (Cádiz) y Antonio Álamo Morante (Jaén). Los suplentes son Lorena Busto Paradas (Asturias), Francisco Cebrián Picazo (Albacete), Romina Soage Villegas (Las Palmas), Jesús Doblado Roldán (Sevilla), Jean Philippe Baena Lointier (Baleares), Juan David Fernández Sánchez (Albacete) y Luis Alfonso Hijós Larraz (Huesca).

En este apartado, y por parte de 'Enfermeras Unidas', los titulares son Raúl Soto Cámara (Burgos), José Luis Cobos Serrano (Madrid), Mercedes Guerrero Martínez (Barcelona), María José García Uñón (Segovia), Patricia Miguel Gómez (Zamora), María del Pilar González Bárez (Salamanca) y Raúl Prieto Cortés (Guadalajara); y los suplentes son Miguel Á. de la Parra de León (Cuenca), Gerard Mora López (Tarragona), Carlos Tardío Cordón (Badajoz), Sara Herrero Jaén (Madrid), Blanca Gonzalo de Diego (Madrid), Pilar Segovia Montero (Madrid) y Raquel Rodríguez Llanos (Cáceres).

La vocal titular en representación de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica en la primera de estas candidaturas es Aroa Vaello Robledo (Cádiz), mientras que el suplente es Adonis Alexander Medina Pulido (Las Palmas); siendo en la segunda la titular Montserrat Angulo Perea (Alicante) y la suplente Sara Arberas Lauzurica (Álava). Por su parte, la vocal titular en representación de la especialidad de Enfermería de Salud Mental en la primera es Cristina Déniz Moyano (Las Palmas) y la suplente es Montserrat Cañabate Ros (Castellón); y en la segunda son titular y suplente, respectivamente, María del Mar García Martín (Almería) y José Mullor Rodríguez (Almería).

Además, la vocal titular en representación de la especialidad de Enfermería Geriátrica en 'Alianza Enfermera' es Jenifer Marcos Sierra (Ávila) y la suplente, María Elena Mosquera Losada (Pontevedra), por Juan José Tarín Sáez (Alicante) e Inmaculada Martínez Jiménez (Almería) en 'Enfermeras Unidas'; mientras que la vocal titular en representación de la especialidad de Enfermería del Trabajo en la primera es María José Novoa García (Madrid) y la suplente, Ana María Guerra Cuesta (Palencia), y en la segunda son Avelino Castro Pastor (A Coruña) y Rosa María Fuentes Rosas (Ceuta). La vocal titular en representación de la especialidad de Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos es Leonor Martín Monge (Barcelona) y la suplente, Rosa María Armijo Sánchez (Jaén), en la primera lista, y Ángela María Ortega Benítez (Tenerife) y Montaña García Retortillo (Cáceres), en la segunda.

En cuanto a la vocal titular en representación de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, esta es Rita María Mendoza Sánchez (Las Palmas) y la suplente, Ana María Ariztegui Echenique (Navarra) en la candidatura mencionada en primer término, por Patricia Pérez Andrés (Palencia) y Patricia Mauri Fábrega (Huelva) en segundo; mientras que el vocal titular en representación de la especialidad de Enfermería Pediátrica es Víctor Bohórquez Sánchez (Sevilla) y su suplente, Arrate Zumeta Cañamaque (Gipuzkoa), por Carmen María Mañas Ruiz (Almería) y Liliana Quintero Sánchez (Tenerife) en la segunda.

La vocal titular en representación de los colegiados jubilados es Concepción Rosario Germán Bes (Zaragoza) y la suplente Lucía María Goyeneche Haro (Navarra), por Hosanna Parra Vinós (Álava) y Luisa Brull Gisbert (Tarragona) en Enfermeras Unidas'; siendo el vocal titular en representación para la promoción y estabilidad del empleo en la primera Manuel Ratia Ramos (Jaén) y su suplente Umayma Beni Abdellah el Mohammadi (Teruel), por María José Menor Rodríguez (Ourense) y Martín Vázquez Bermúdez (Huelva) en la segunda.

La vocal titular en representación de la docencia en Enfermería en centros estatales es María Isabel Almodóvar Fernández (Castellón) y el suplente Jesús Rubio Pillarte (Gipuzkoa) en 'Alianza Enfermera', por Isabel Galán Andrés (Soria) y Fidel López Espuela (Cáceres) en Enfermeras Unidas'; mientras que en el mismo orden el vocal titular en representación de la docencia en centros adscritos y/o privados es Juan Carlos Sánchez García (Granada) y su suplente Manuel Jorge Romero Martínez (Sevilla), por Carmen Tosat Mancho (Huesca) y Ricardo Martín Peñalver (Alicante). Por otro lado, la vocal titular en representación de los enfermeros responsables en terapias alternativas es Ana José Martínez Hernández (Murcia) y la suplente Ana Belén Fernández Cervilla (Barcelona) en la primera, y en la segunda son Natalia Rodríguez Novo (Tenerife) y Rosaura Gúzman González (Tenerife).

Por último, las vocales titulares en la primera lista en representación del área profesional específica de Enfermería que no tengan carácter de especialidad son María del Carmen Moreno Hoyos (Baleares) y María Lluïsa García Garrido (Girona), siendo sus suplentes Raquel Rodríguez Blanque (Granada) y Bárbara Pilar Duque González (Baleares). Por su parte, en la segunda los titulares son Diego Ayuso Murillo (Madrid) y Miguel Ángel de Mena Mogrobejo (León), y los suplentes Pablo Jesús Madrid Franco (Ciudad Real) y Raúl Roncero Martín (Cáceres).