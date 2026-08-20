COMUNICADO: La falta de oncólogos vuelve a poner en riesgo a los pacientes con cáncer este verano en España

Pacientes esperando su visita - Fundación Alivia, creación propia

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Alivia ha alertado este jueves por tercer año consecutivo sobre la falta de oncólogos en verano en España y advierte de que la escasez de especialistas y la falta de planificación estival comprometen la continuidad de la atención a los pacientes con cáncer y genera desigualdades en el acceso al tratamiento durante los meses vacacionales.

"El cáncer no se va de vacaciones. Los pacientes necesitan seguir recibiendo sus pruebas, sus consultas y sus tratamientos con garantías, rapidez y continuidad, también en verano. Cuando no hay planificación, se perjudica a todos, pero especialmente a quienes atraviesan una enfermedad tan dura como el cáncer", señala Xavier Pla, de Fundación Alivia.

Así, apuntan, como ejemplos, que en Zamora el servicio de Oncología del Hospital Provincial preveía contar con un máximo de tres médicos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, tras la salida de dos profesionales, lo que ha obligado a retrasar revisiones demorables y priorizar nuevos diagnósticos y tratamientos activos. En Barbastro, la incorporación de un tercer oncólogo se produjo tras meses de protestas de pacientes, después de que el servicio llegara a funcionar con solo 1,5 especialistas.

Asimismo, en Zaragoza distintas informaciones alertaron este verano sobre una posible afectación de las consultas externas de Oncología en el Hospital Miguel Servet por falta de especialistas, una situación que la administración sanitaria autonómica negó posteriormente.

Para Fundación Alivia, "este episodio vuelve a evidenciar la fragilidad de la cobertura en un área tan crítica como la atención a los pacientes con cáncer".

La fundación subraya que este problema se produce además en un contexto de creciente presión asistencial. Recuerdan que, según el informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por SEOM y REDECAN, este año se diagnosticarán 301.884 nuevos casos de cáncer en España, un 2 % más que en 2025 y por primera vez por encima de los 300.000 casos.

"A ello se suma la presión general del sistema sanitario en verano. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el cierre de unas 10.000 camas en los hospitales públicos de toda España por falta de personal de refuerzo, recorte de plantillas y reducción de la actividad quirúrgica", apuntan.

Ante esta situación, Pla subraya que "no puede haber pacientes oncológicos de primera y de segunda según el mes del año o el lugar en el que viven. Si este problema se repite cada verano, ya no estamos ante una incidencia puntual, sino ante una carencia estructural que exige respuestas estables".

Para paliar esta situación recurrente, Fundación Alivia reclama un plan específico de cobertura oncológica para el verano, con contratación estable, incentivos para plazas de difícil cobertura y seguimiento público de plantillas, demoras y continuidad asistencial en oncología durante los meses estivales.