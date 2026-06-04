COMUNICADO: La Roja ya tiene charanga para el Mundial: Los Inhumanos estrenan “ESPAÑOLETES” con el Bombo de Manolo

Los Inhumanos, Tufuria y la Charanga Los Espontáneos en Rubielos de Mora - LOS INHUMANOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 4 de junio de 2026.

Los Inhumanos han publicado su nuevo videoclip, “Españoletes”, una canción festiva, humorística e inclusiva dedicada a las selecciones españolas masculina y femenina de fútbol.

El tema ha sido realizado conjuntamente con Tufuria y con la Charanga Los Espontáneos, de Rubielos de Mora, Teruel, y nace con vocación de convertirse en una canción popular para acompañar a La Roja en sus próximos grandes retos internacionales: el Mundial masculino de fútbol y el Mundial femenino de 2027.

Fieles a su estilo irreverente, participativo y desenfadado, Los Inhumanos convierten en “Españoletes” la pasión por la selección en una celebración colectiva, pensada para ser cantada en bares, calles, plazas, terrazas, peñas y cualquier punto de encuentro de los aficionados antes, durante y después de los partidos.

La canción reúne referencias a los recientes éxitos del fútbol español, al orgullo compartido por La Roja y a la emoción que despiertan los grandes encuentros de la selección. Uno de sus elementos más simbólicos es la presencia del bombo asociado a Manolo el del Bombo, icono inseparable de la afición española y de la memoria sentimental de varias generaciones de seguidores.

Además, el videoclip incorpora un elemento diferencial: su grabación en Rubielos de Mora, en pleno corazón de la provincia de Teruel, lo que aporta al proyecto una conexión directa con la España vaciada, sus pueblos, sus charangas, sus plazas y su forma de entender la fiesta como punto de encuentro popular.

Con “Españoletes”, Los Inhumanos reivindican también una mirada inclusiva hacia el fútbol español, al dedicar el tema tanto a la selección masculina como a la femenina, integrando en una misma canción la celebración de los éxitos deportivos y el reconocimiento al crecimiento del fútbol femenino.

46 AÑOS DE TRAYECTORIA

Los Inhumanos cumplen este año 46 años de trayectoria ininterrumpida, lo que los sitúa entre las formaciones más longevas del pop-rock español. A lo largo de su carrera han ofrecido más de 2.000 conciertos y han publicado 20 discos de larga duración, varios de ellos con importantes cifras de ventas y reconocimientos discográficos.

Entre sus canciones más populares figuran títulos como “Me duele la cara de ser tan guapo”, “Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000” o “Manué no te arrime a la paré”, temas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Con este nuevo lanzamiento, el grupo valenciano vuelve a apostar por una fórmula que le ha acompañado durante toda su trayectoria: humor, música, participación del público y celebración colectiva.