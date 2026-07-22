Las comunidades piden más tiempo a Sanidad para aprobar los nuevos indicadores de las listas de espera

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa para informar sobre las medidas de gestión pública adoptadas, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). Mónica García, comparece ante los medios de comunicación tras presidir el pleno del - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este miércoles de que las comunidades autónomas han solicitado más tiempo para aprobar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) la homogeneización de la información sobre las listas de espera.

"Estamos de acuerdo y les daremos más tiempo. Confiamos en que en septiembre podamos aprobar un texto que ya está consensuado, insisto, con sus equipos técnicos, para impulsar un nuevo real decreto que aporte transparencia y trazabilidad a las listas de espera, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas", ha señalado García durante la rueda de prensa posterior al CISNS.

Uno de los puntos del orden del día del CISNS era la aprobación de la homogeneización de la información sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud. En concreto, establecer los criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y comunes para la información sobre las listas de espera de consultas externas, pruebas diagnósticas y terapéuticas, intervenciones quirúrgicas y consultas de Atención Primaria.

En este contexto, García ha explicado que el objetivo es plasmar estos indicadores en un futuro real decreto que sustituya al vigente desde 2003. La titular de Sanidad ha defendido la necesidad de disponer de información más precisa sobre las listas de espera. "Necesitamos saber, porque no es lo mismo cuánto espera una variz que cuánto espera un cáncer", ha afirmado.

La ministra ha subrayado que las comunidades autónomas están de acuerdo con reformar el real decreto sobre listas de espera y ha confiado en que pueda aprobarse el próximo mes de septiembre. "Nos parece que uno de los principales problemas que afronta ahora el Sistema Nacional de Salud es la percepción de los ciudadanos sobre las listas de espera. Tenemos que abordar esta cuestión, sabiendo que su gestión es competencia de las comunidades autónomas, pero también garantizando la transparencia", ha apuntado.

REQUIERE UN "ANÁLISIS RIGUROSO"

A través de un posicionamiento común, las comunidades autónomas han explicado que han solicitado a Sanidad aplazar la aprobación, al considerar que un asunto de esta trascendencia requiere un "análisis riguroso" y el "máximo consenso" entre todas las administraciones implicadas.

"Entendemos que su estudio debe abordarse previamente en el seno de la Comisión Delegada, órgano técnico competente para analizar en profundidad este tipo de cuestiones y alcanzar una propuesta suficientemente madura", han argumentado.

Asimismo, han subrayado que las alegaciones y observaciones formuladas por las distintas comunidades autónomas durante el proceso de tramitación no han sido incorporadas al texto, lo que, a su juicio, dificulta alcanzar el consenso necesario.

"Estamos convencidos de que una decisión de esta naturaleza debe adoptarse tras un proceso de diálogo y reflexión técnica que garantice la máxima seguridad jurídica, homogeneidad metodológica y confianza en los datos resultantes", concluye el posicionamiento.

ATLAS ASISTENCIAL DE LA ENFERMEDAD TRAUMÁTICA GRAVE

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha informado a las comunidades autónomas sobre el Atlas Asistencial de la Enfermedad Traumática Grave, una herramienta con la que pretende mejorar la atención a los pacientes politraumatizados.

"Desde el Ministerio nos hicimos una pregunta, si todos los pacientes politraumatizados, ya sea por un accidente de tráfico, una precipitación o cualquier otro tipo de accidente, están siendo atendidos en el centro más adecuado. Al igual que ocurre con el infarto o el ictus, son patologías tiempo-dependientes", ha explicado García.

La ministra ha señalado que el objetivo es definir las isocronas y garantizar que los pacientes con traumatismos craneoencefálicos, medulares o torácicos complejos, así como los politraumatizados, sean atendidos "en el mejor sitio y en el menor tiempo posible".