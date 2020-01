Confirman un beneficio sostenido de los psicodélicos en el estado de ánimo

Publicado 22/01/2020 12:10:34 CET

Las personas que habían usado recientemente psicodélicos, como la psilocibina, informan de una mejora sostenida en el estado de ánimo y la sensación de estar más cerca de los demás aun después de que el efecto haya desaparecido, según un nuevo estudio de la Universidad de Yale publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Los resultados de un estudio de campo de más de 1.200 personas que asistieron a festivales de arte y música de varios días en los Estados Unidos y el Reino Unido confirman investigaciones de laboratorio previas que indican que las sustancias psicodélicas aumentan los sentimientos de conexión social y mejoran el bienestar mental, dicen los autores.

"Nuestros resultados muestran que las personas que toman psicodélicos reportan experiencias positivas muy similares a las observadas en estudios de laboratorio controlados", explica Matthias Forstmann, investigador postdoctoral de Yale y primer autor del artículo.

La autora principal y profesora asistente de psicología Molly Crockett y su equipo visitaron una media docena de festivales y preguntaron a los asistentes que no estaban bajo la influencia de psicodélicos sobre sus recientes experiencias sociales, estado de ánimo y uso de sustancias.

Al encuestarlos, los investigadores pudieron caracterizar los efectos psicológicos del "resplandor" de las experiencias psicodélicas. El equipo descubrió que las personas que habían tomado recientemente psicodélicos como el LSD y la psilocibina, más comúnmente conocidos como 'hongos mágicos', tenían más probabilidades de informar que tenían "experiencias transformadoras" tan profundas que salieron de la experiencia radicalmente cambiadas, incluidos los cambios en sus valores morales.

Las experiencias transformadoras, a su vez, se asociaron con sentimientos de conexión social y estado de ánimo positivo. Los efectos más pronunciados fueron reportados por usuarios de psicodélicos que habían tomado las drogas en las últimas 24 horas.

Las personas que se abstuvieron del uso de sustancias, bebieron alcohol o tomaron otras drogas como cocaína u opioides no informaron experiencias transformadoras, una mayor conexión con los demás o un estado de ánimo positivo en el mismo grado, según el estudio.

Crockett advierte de que el estudio no fue diseñado para evaluar las reacciones negativas al uso de psicodélicos que se han informado.

Se necesitan más estudios para saber qué factores ambientales están asociados con las experiencias psicodélicas positivas versus negativas, , añaden, pero los hallazgos se suman a un conjunto de evidencia que sugiere que las sustancias psicodélicas pueden tener potencial como terapia para los trastornos del estado de ánimo.

"Nos alienta que nuestro estudio sea consistente con los hallazgos de laboratorio anteriores que muestran los beneficios del estado de ánimo de los psicodélicos en personas sanas y en pacientes que sufren de ansiedad y depresión", concluye.