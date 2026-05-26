Congreso aprueba PNL para reforzar control y vigilancia de venta de gafas graduadas fuera de establecimientos sanitarios

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MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para reforzar las actuaciones de control, inspección y vigilancia sobre la venta de gafas graduadas, de lectura premontadas/pregraduadas y lentes de contacto fuera de establecimientos sanitarios, con 33 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención.

Este texto, que ha sido presentado por la miembro de la formación autora, Carmen Andrés, defiende, a su juicio, "la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias", algo que "es una prioridad que se ve reflejada en la propia composición del Gobierno, con la incorporación del Ministerio de Consumo". Además, aboga por "la protección de la salud", lo que también "es una prioridad", ha declarado.

Actualmente, es "un riesgo" la existencia de "publicidad engañosa sobre determinados productos", que ofrecen la "promesa de corregir deficiencias visuales". En la misma línea, ha citado "la compra de lentes de contacto sin verificación médica con fines estéticos, que pueden provocar daños oculares, o la compra de gafas de sol sin los filtros adecuados".

"Las gafas graduadas, lentes y lentes de contacto correctoras son, para la legislación europea, y también en la española, un producto sanitario, porque alivian una deficiencia, cuya comercialización debe ajustarse a la normativa reguladora de estos productos", ha continuado, para añadir que "requieren prescripción de profesional oftalmológico u óptico optometrista".

Al hilo, Andrés ha subrayado que "al tratarse de productos que requieren de una adaptación individualizada, requieren de venta presencial y supervisada en establecimiento de óptica autorizado, a excepción de las gafas premontadas para vista cansada". "Deben ajustarse a los estándares de calidad y seguridad de la Comunidad Europea y están sujetos a normas de publicidad reguladora", ha enfatizado.

EN COLABORACIÓN CON CCAA Y AUTORIDADES EUROPEAS

Por todo ello, y recordando que una sentencia del Tribunal Supremo limitó la venta por Internet a "productos de reemplazo de otros que hayan sido adaptados de manera individualizada a la persona consumidora por profesional del sector", ha sostenido que es necesario "instar al Ministerio, instar al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas (CCAA) y las autoridades europeas, a reforzar las actuaciones de control, inspección y vigilancia sobre la salud".

Tras destacar la socialista medidas gubernamentales como el Plan VEO de "ayudas directas de hasta 100 euros a menores de 16 años", el miembro del Grupo Parlamentario Vox, Tomás Fernández Ríos, ha sostenido que todo el mundo está "de acuerdo" en "proteger al consumidor y garantizar la seguridad de los pacientes en la comercialización de productos ópticos, especialmente en el ámbito digital". Sin embargo, ha destacado que "el marco regulatorio europeo y nacional ya establece un sistema completo de control, trazabilidad y seguridad para ese tipo de productos".

"Las herramientas legales ya existen y resulta especialmente curioso que sea precisamente un grupo parlamentario que forma parte del Gobierno, quien venga ahora a instar al propio Gobierno a reforzar genéricamente inspecciones y controles", ha proseguido, para agregar que esta iniciativa, "además, no identifica ninguna laguna normativa, ninguna concreta, ni acredita un fallo estructural del sistema actual; no incorpora nuevas medidas operativas, no establece indicadores de evaluación, no concreta mecanismos adicionales de control".

Por último, el integrante del Grupo Parlamentario Popular, Silverio Argüelles, se ha mostrado en el mismo tono, al señalar que en este partido político comparten la "preocupación existente en torno al entorno digital", pero subrayando que "es falso" que en el Ejecutivo "se preocupen de los consumidores". "Se preocupan por sí mismos", ha enfatizado, para concluir destacando que la PNL es "genérica, sin medidas concretas, sin una sola propuesta de reforma legislativa".