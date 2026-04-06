El Consejo de Enfermería y ASPE aúnan esfuerzos para reforzar y visibilizar el papel de la enfermera en Sanidad Privada - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Consejo General de Enfermería y de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) han mantenido una primera reunión en la que han comenzado a trazar líneas estratégicas conjuntas y han aunado esfuerzos para reforzar y visibilizar el papel de la enfermera en la Sanidad Privada.

Para la primera de estas instituciones, "es muy importante estar a disposición de todas las enfermeras españolas y esto pasa por dar el mismo apoyo y luchar por los derechos de nuestras profesionales que trabajan en instituciones privadas", ha destacado su presidente, Florentino Pérez Raya, quien ha puesto en valor "grandes proyectos como la prescripción con la receta privada".

A su juicio, el avance de la profesión "pasa por ir al unísono tanto profesionales del sistema de salud público como del privado". Por ello, y para el apoyo y desarrollo de la práctica enfermera y sus profesionales en este ámbito, se ha llevado a cabo este encuentro, ya que estas son, aproximadamente, el 25 por ciento del total de enfermeras colegiadas trabajando en la actualidad, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

En esta cita, "se han planteado proyectos de desarrollo de las competencias de las enfermeras en la Sanidad Privada, de fomento del liderazgo y líneas de acción compartidas aprovechando el Centro Nacional de Liderazgo de la Profesión Enfermera del Consejo General de Enfermería", ha señalado su secretario general, Diego Ayuso, que ha añadido que es necesario incrementar el protagonismo de las enfermeras "en el ámbito clínico y también en el ámbito gestor".

MODELOS MÁS RESOLUTIVOS Y SOSTENIBLES

Pérez Raya considera que el avance profesional y el desarrollo competencial debe ser "igual" en los sistemas público y privado. Las profesionales cuentan "con una altísima formación y unas competencias cada vez más amplias y definidas", ha subrayado, mientras que la presidenta de ASPE, Herminia Rodríguez, ha afirmado que trabajar de forma conjunta "permite alinear esfuerzos para fortalecer el conjunto del sistema sanitario, impulsando modelos más resolutivos y sostenibles".

El objetivo es que estos "aborden la consolidación de competencias propias de la Enfermería y el desarrollo del equipo de Enfermería en su conjunto", ha proseguido esta última. Precisamente en esta línea, el Consejo General de Enfermería dispuso, en 2023, un proyecto piloto para que las enfermeras que trabajan en el ámbito privado puedan emitir sus recetas, es decir, las llamadas órdenes de dispensación.

Para ello, estas profesionales pueden solicitar talonarios a la corporación, lo que deben llevar a cabo a través de los colegios provinciales de Enfermería. Así, disponen de una ventanilla única tras un proceso de identificación, lo que supone una mejora en la agilidad de la asistencia, además de que refuerza la seguridad del paciente para combatir la automedicación.