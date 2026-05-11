Consejo de Enfermería pide a población que se informe en canales oficiales para "evitar bulos" en hantavirus

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha pedido a la población que se informe "en canales oficiales" para "evitar bulos y noticias falsas" sobre hantavirus, lo que ha reclamado "tras la cantidad de noticias publicadas en los últimos días sobre la llegada de los pasajeros del crucero" afectado a España.

"Es importante que sepamos dónde informarnos sobre este tema", ha indicado el presidente de esta corporación, Florentino Pérez Raya, quien ha añadido que "actualmente hay varios Ministerios trabajando en este asunto", por lo que es necesario "mantener la calma". "Las informaciones actuales apuntan a que el hantavirus no tiene la misma incidencia que la Covid-19 o la gripe", ha subrayado.

Por tanto, a su juicio, "hay que ser precavidos a la hora de opinar y documentarse sobre el tema". "Lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero no está mal repetirlo", y es que "la Sanidad española está preparada de sobra para hacer frente a estos asuntos, como ya se hizo hace años con la llegada de Teresa Romero, auxiliar de Enfermería con Ébola", ha explicado.

"Es fundamental dejar trabajar a los expertos y no alarmar a la población", ha insistido, para destacar, por otra parte, la importancia de mantener bien informados y protegidos a los profesionales sanitarios que vayan a tener un contacto más estrecho con los infectados que están llegando a España, ya que "se deben poner en marcha protocolos de atención que generen confianza y garanticen la protección de las personas que van a trabajar con las personas que tienen que hacer cuarentena para que no haya infecciones entre los sanitarios".

En este sentido, Pérez Raya ha manifestado que, "con la experiencia" obtenida en "otras crisis sanitarias", es requerible "afrontar esta de la mejor manera posible". Por ello, el objetivo tiene que ser "dar los mejores cuidados a los pacientes, pero también la mejor protección a aquellos sanitarios que vayan a estar cerca de ellos durante estas semanas", ha apuntado.

CLAVES SOBRE ESTE GRUPO DE VIRUS

Precisamente con la meta de dar información con evidencia al respecto del hantavirus, el Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería ha indicado que "este no es un virus desconocido ni algo nuevo, sino que se conoce desde hace décadas y es una zoonosis (infección transmitida entre roedores)".

"Si bien es cierto que hablamos de una variante en la que se ha descrito transmisión entre personas, esta es infrecuente y suele requerir contacto estrecho y prolongado como el que han tenido en el barco", ha ahondado esta institución, cuya miembro, Leticia Bueno, ha subrayado que, "en principio, no se comporta como un virus respiratorio de transmisión comunitaria amplia".

En este marco, esta entidad ofrece las claves de este grupo de virus, al señalar, además de lo anterior, que "los síntomas iniciales suelen parecerse a una gripe o una gastroenteritis", siendo estos "fiebre, dolores musculares, malestar general, cefalea, diarrea o náuseas". "En algunos casos, puede evolucionar a formas graves con afectación pulmonar, cardiaca o renal", ha incidido.

"Las principales medidas de control frente a la transmisión entre personas son aislamiento de los casos sospechosos o confirmados, seguimiento de contactos estrechos, higiene de manos, uso de mascarilla si hay síntomas respiratorios y equipos de protección adecuados para los profesionales sanitarios", ha continuado, al tiempo que ha explicado que "las medidas de prevención frente a la transmisión desde roedores también son clave".

Entre estas últimas, se encuentran "evitar el contacto con roedores y con sus excrementos, especialmente en espacios cerrados, poco ventilados o abandonados; ventilar antes de entrar; evitar levantar polvo al limpiar; y realizar limpieza húmeda, nunca barrer en seco", ha proseguido, tras lo que ha insistido en que esta es "una infección poco frecuente y actualmente sometida a una vigilancia epidemiológica y sanitaria muy estrecha". "Es importante mantener la tranquilidad y seguir las recomendaciones de los expertos", ha concluido.