El Consejo de Enfermería recuerda la relevancia de enfermeras expertas en accesos vasculares para cuidar de catéteres

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha recordado la importancia de contar con enfermeras expertas en accesos vasculares para cuidar de los catéteres y prevenir posibles infecciones en el hospital, lo que ha indicado a colación de la elaboración del 'Marco de Actuación de la Enfermera en Cuidados Avanzados y Gestión Clínica en Terapias de Infusión y Acceso Vascular'.

Este documento, que ha sido realizado por el Instituto Español de Investigación Enfermera de esta corporación, junto a la Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular (SEINAV), busca agrupar las actuaciones y los cuidados que siguen las enfermeras que trabajan en esta área, lo que es imprescindible para proporcionar una atención sanitaria segura, eficiente, técnicamente cualificada y adaptada a las necesidades de acceso vascular en los distintos niveles asistenciales.

"Este nuevo marco de actuación está dentro del trabajo que llevamos años realizando para ordenar la práctica profesional de las enfermeras en distintos ámbitos", ha asegurado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, quien ha añadido que "el ejercicio de este rol requiere un desarrollo competencial altamente cualificado, dada la complejidad de los procesos implicados, el uso de tecnologías avanzadas, la especificidad de las técnicas aplicadas y las exigencias organizativas de los sistemas de salud actuales".

En este contexto, desde esta entidad han explicado que más del 90 por ciento de las personas ingresadas en hospitales de atención aguda van a necesitar la inmediata administración de una infusión parenteral, siendo la más frecuente la terapia intravenosa mediante dispositivos de acceso vascular, los cuales son sistemas diseñados para permitir el acceso al sistema vascular con fines terapéuticos o diagnósticos.

Los mismos se componen principalmente de catéteres que se insertan en venas o arterias para facilitar la infusión de líquidos, medicamentos, nutrición parenteral, hemoderivados, así como para la extracción de muestras sanguíneas o la monitorización hemodinámica. Al respeto, el fomento de buenas prácticas en torno al cuidado y el manejo de estos dispositivos es fundamental para evitar complicaciones, ya que se estima que existe un rango de fracaso del catéter de entre un 25 y un 69 por ciento.

Además, un 1,9 por ciento de las infecciones adquiridas en hospitales de agudos están relacionadas con los dispositivos de acceso venoso, han continuado desde el Consejo General de Enfermería, al tiempo que han afirmado que contar con enfermeras con conocimientos avanzados en este entorno y con capacidad para liderar los cambios necesarios que implican la implantación de buenas prácticas es fundamental para intentar prevenir estas complicaciones.

COMPETENCIAS

Las competencias de esta profesional "abarcan la selección del dispositivo más adecuado, la inserción segura, el mantenimiento, la prevención de complicaciones y la evaluación de resultados clínicos", ha destacado la presidenta de la SEINAV, Elisabeth Lafuente, quien ha manifestado, también, que todo ello es "guiado por estándares profesionales y en coordinación con el equipo de salud, con el objetivo de garantizar la seguridad clínica de las personas, sus familias y cuidadores".

Junto a ello, Lafuente ha declarado que las enfermeras que trabajan en este ámbito "participan e integran activamente equipos multi e interdisciplinares, respetando las competencias de cada profesional y promoviendo un enfoque colaborativo e integral del cuidado de la persona". "La enfermera en cuidados avanzados y gestión clínica en terapias de infusión y acceso vascular, actuando con autonomía profesional, ejerce una práctica clínica avanzada, con capacidad para tomar decisiones complejas e integrar la mejor evidencia científica disponible", ha subrayado.

"Diseña y desarrolla planes de cuidados centrados en la persona, aplicando el método científico y empleando un lenguaje común con otros profesionales de la salud, con el objetivo de minimizar complicaciones relacionadas con los accesos vasculares y mejorar los resultados en salud", ha sostenido la máxima representante de esta sociedad científica en relación con este perfil profesional.