El Consejo Interterritorial rechaza el RD de listas de espera y García lo tilda de "irresponsabilidad política"

La ministra de Sanidad, Mónica García (c), el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (i), y la subsecretaria de Sanidad, Ana María Sánchez Hernández (d), durante la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CIS - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este viernes de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha rechazado la propuesta de Real Decreto (RD) sobre listas de espera, algo que ha calificado de "irresponsabilidad política".

"El Partido Popular (PP), nuevamente, ha bloqueado una medida que era fundamental para los pacientes y los ciudadanos de este país, para tener unas listas de espera que fueran fiables y confiables", ha señalado, tras lo que ha indicado que la propuesta era "imprescindible" para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

García, que ha confirmado que la norma va a ser sacada a Audiencia Pública "para que todos los ciudadanos puedan ver cuál es el texto", ha sostenido que es necesaria "la aprobación de una serie de indicadores por parte del CISNS". Los que recoge el RD "son muy sencillos" y "casi obvios", ha expresado, ejemplificando que se pide que los datos sean facilitados trimestralmente y con referencias mensuales, y no cada seis meses "para que así no puedan hacer trampas en diciembre y en junio".

Además, la intención es "que los datos tengan una verificación digital, que los datos pasen a formar parte de la estadística oficial, para que sea un documento público con todas las garantías", y "que no se pueda manipular". La meta es saber "cuánto han esperado, hasta el final del proceso, las personas que están en tu mismo procedimiento", ha explicado.

"Estamos hablando de la vida de la gente" y "de las patologías, de las incertidumbres, de los miedos de la gente", por lo que la reforma de las listas de espera es "un elemento absolutamente nuclear", ha continuado, para añadir que la meta es otorgarles "transparencia" y "trazabilidad". "Desgraciadamente, una vez más, las comunidades del PP han votado en contra" del texto y a favor "de que se pueda seguir maquillando las listas de espera".

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