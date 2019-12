Consejos de Navidad para evitar alergias alimentarias

Publicado 26/12/2019 13:27:47 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alergóloga de los hospitales universitarios HM Montepríncipe y HM Puerta del Sur, la doctora María Muñoz Pereira, ha explicado que "en estos días, es muy habitual encontrar a pacientes que debutan con una alergia alimentaria no conocida y también es más probable que los que ya saben que son alérgicos a algún alimento puedan tener una trasgresión".

Tal y como ha indicado la experta, la leche, los cereales, los huevos, el pescado, el marisco, los frutos secos, etc., son algunos de los alimentos que suelen provocar la mayoría de las reacciones conocidas y son precisamente algunos de los que más se consumen durante las fiestas navideñas, por lo que estos días, en los que se suele comer fuera de casa y se cocina con ingredientes no habituales en la dieta, hay que tener especial cuidado.

En este sentido, añade que por falta de tiempo, y por las reuniones familiares, se consumen productos procesados y ya cocinados en los que a veces el etiquetado no es correcto. "Además, realizamos más comidas fuera de casa y no estamos seguros de lo que se consume. Son fechas en la que los restaurantes y tiendas de comida precocinada tienen exceso de trabajo, lo que hace que sea más fácil que se produzca un despiste y haya una contaminación cruzada", ha añadido.

Desde el año 2011, todos los negocios de restauración están obligados por ley a detallar la composición de sus platos o a etiquetar sus productos específicamente cuando contienen alguno de los 14 alérgenos alimentarios más habituales (cereales, huevo, leche, frutos de cáscara, pescado, molusco, crustáceos, altramuces, mostaza, sésamo, soja, sulfitos, apio y cacahuete), pero la experta ha advertido que hay más de 150 y muchos no quedan indicados.

El desarrollo de una alergia alimentaria depende de factores como la genética, la frecuencia de consumo de los alimentos y el momento de su introducción, entre otros. Por eso, los primeros años de vida, en los que se empiezan a ingerir los distintos alimentos por primera vez, constituyen el período en el que se suelen diagnosticar muchas alergias. Las comidas navideñas son un momento en el que se acostumbra a dar alimentos nuevos a los niños para que los prueben, por lo que la población infantil es una de las más vulnerables estos días.

Así, si éstas fiestas, después de una comida o cena, se observan reacciones extrañas en el organismo como la aparición de picores, ronchas, dolor abdominal, mareos o dificultad respiratoria se deberá acudir al especialista para identificar el causante y poder prevenir nuevas reacciones. Para evitar acudir a urgencias esta Navidad la doctora María Muñoz Pereira ha dado algunas recomendaciones.

En primer lugar, los pacientes que ya saben que padecen una alergia alimentaria no pueden probar productos nuevos, por muy apetecibles que les resulten. Además, se intentará no comer productos fuera de casa de los que no se está totalmente convencido de su tolerancia. En todo caso, es conveniente llevar siempre la medicación de urgencia indicada por el especialista.

Por último, hay que reconocer los síntomas susceptibles de aparecer en los primeros minutos después de ingerir alimentos y ante cualquier sospecha de reacción alérgica, acudir a un servicio de urgencias lo antes posible.