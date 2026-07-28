El consumo de antibióticos en España bajó un 5,1% en 2025 con respecto al año precedente

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MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha hecho públicos los datos de consumo de antibióticos durante 2025, los cuales muestran que este bajó un 5,1 por ciento con respecto al año precedente, con 22,94 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes y día (DHD) frente a las 24,26 registradas en 2024.

Estos resultados, facilitados por este organismo regulatorio a través del 'Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos' (PRAN) que coordina, suponen, según ha indicado, "recuperar la tendencia positiva que se venía observando hasta la Covid-19, cuando el consumo de antibióticos había experimentado un repunte progresivo".

Así, el consumo se mantiene por debajo de los niveles de 2019, último año previo a la pandemia, con una reducción del 8,4 por ciento, y se refuerzan los avances alcanzados durante la última década en materia de uso prudente de estos medicamentos. De hecho, desde 2015, año en el que se registró el mayor dato de la serie histórica disponible, se ha reducido un 18,8 por ciento.

En concreto, el consumo ha pasado, desde mediados de la década pasada, de 28,2 DHD a las citadas 22,94 DHD. "Sin embargo, todavía queda recorrido para alcanzar el objetivo europeo de 18,2 DHD en 2030", ha manifestado la AEMPS, que ha destacado que la Atención Primaria "continúa concentrando la mayor parte del consumo de antibióticos, mientras que el ámbito hospitalario mantiene un consumo más estable a lo largo de los años".

Al respecto, desde este órgano del Ministerio de Sanidad han indicado que la disminución del consumo "se explica principalmente por el menor uso de las penicilinas, grupo de antibióticos más utilizado en España y que representa más de la mitad del consumo global". También descendió en otros de uso frecuente, como los macrólidos, las quinolonas y otros betalactámicos; pero se observaron ligeros aumentos en otros grupos, como las sulfonamidas, trimetoprima y los aminoglucósidos.

EVOLUCIÓN FAVORABLE EN EL TIPO DE FÁRMACOS EMPLEADOS

Además, este análisis muestra una evolución favorable en el tipo de antibióticos utilizados, y es que, según la clasificación 'AWaRe' de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumenta el uso de los del grupo de acceso (Access) en un 1,6 por ciento, que son los recomendados de forma preferente para muchas infecciones comunes, y disminuye el de los del grupo de precaución (Watch) en un 2,8 por ciento, cuyo uso requiere mayor cautela para evitar la aparición de resistencias.

"En conjunto, esta tendencia refleja una prescripción más adecuada y alineada con las recomendaciones de uso prudente de los antibióticos", han continuado, para añadir que "gracias a estos avances, España se acerca al objetivo establecido por la Unión Europea (UE) de alcanzar un 65 por ciento de consumo de antibióticos del grupo de acceso".

A juicio de la AEMPS, la mejora en el uso de estos fármacos es el resultado de un conjunto de actuaciones, como la consolidación de los 'Programas de Optimización del Uso de los Antibióticos' (PROA), el fortalecimiento de las iniciativas de seguridad del paciente promovidas por la Dirección General de Salud Pública de Sanidad, la 'Guía Terapéutica Antimicrobiana del Sistema Nacional de Salud (SNS)', las iniciativas dirigidas a promover una prescripción más adecuada basada en la evidencia científica y las campañas de sensibilización dirigidas tanto a sanitarios como a ciudadanía.

Todo con el objetivo de lograr "la reducción sostenida del consumo" que, a su vez, "contribuye a uno de los principales objetivos de salud pública", siendo este el de "frenar la aparición y diseminación de bacterias resistentes a los antibióticos", ha proseguido, para agregar que esta es "una de las mayores amenazas sanitarias a escala mundial".