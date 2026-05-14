Los contactos de hantavirus de Alicante y Barcelona recibirán visitas si confirman su negativo en otra PCR

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que los contactos de hantavirus de Alicante y Barcelona podrán recibir visitas durante "la próxima semana" siempre que confirman su negativo para este virus en una nueva PCR que se les va a realizar "al cumplirse siete días desde su ingreso".

"De acuerdo con el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública", ambas mujeres dispondrán de esta flexibilización de las medidas sanitarias ejercidas en sus casos, según ha indicado la cartera sanitaria del Gobierno. Para ello, deben volver a obtener un resultado negativo en esta prueba.

Además, esta actualización sobre las cuarentenas practicadas actualmente en relación con el brote de hantavirus registrado en el crucero 'MV Hondius' ha confirmado que las 13 personas asintomáticas que guardan confinamiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid también podrán ver suavizadas las restricciones de las que son objeto.

Así, y tal y como ha confirmado previamente el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, estos ciudadanos "podrán salir de sus habitaciones, permanecer en las zonas comunes y recibir visitas". No obstante, para ello, deberán dar negativo en la PCR a la que se someterán el próximo lunes.

Estas 13 personas, de cualquier forma, y según ha confirmado Sanidad, deberían someterse en ese hipotético caso a "las precauciones establecidas por las autoridades sanitarias". Esta flexibilización de restricciones no afecta al español de 70 años que se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) de este centro y que sí dio positivo para hantavirus, aunque se encuentra estable y evoluciona favorablemente.