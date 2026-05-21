La contaminación y el uso precoz de antibióticos incrementan la incidencia de la esofagitis eosinofílica

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MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El uso precoz de antibióticos, las alteraciones de la microbiota intestinal o la contaminación ambiental incrementan la incidencia de la esofagitis eosinofílica (EEo), según la coordinadora del Grupo de Interés de EEo de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), Mª Robledo Ávila Castellano, que ha declarado que es razonable promover hábitos que favorezcan un "adecuado desarrollo inmunológico y el mantenimiento de una microbiota saludable".

La estandarización de los procesos diagnósticos y una mayor concienciación médica han permitido mejorar "significativamente" el reconocimiento y la capacidad diagnóstica de la EEo, pero la evidencia epidemiológica actual indica que este aumento "no puede explicarse únicamente por una mejor capacidad diagnóstica, sino también por un incremento real de la incidencia", según ha detallado la especialista.

Al mismo tiempo, la SEAIC ha recordado que los cambios dietéticos propios del estilo de vida occidental o la exposición a aeroalérgenos también podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo de la EEo.

La esofagitis eosinofílica se trata de una enfermedad inflamatoria crónica del sistema inmunitario en la cual se acumulan glóbulos blancos (eosinófilos) en el esófago, que desencadena en reacciones alérgicas a alimentos o alérgenos ambientales, provocando inflamación, dificultad para tragar y dolor.

Según los expertos, la EEo mantiene una "estrecha relación" con otras enfermedades alérgicas como el asma alérgica, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica o la alergia alimentaria. De hecho, la mayoría de los pacientes con esofagitis eosinofílica presentan al menos una de estas enfermedades asociadas.

Por su parte, la coordinadora del Grupo de Interés de EEo de la SEAIC, Rosario González Mendiola, ha sostenido que todas estas enfermedades "comparten mecanismos inmunológicos similares y una base inflamatoria común", lo que ayuda a explicar por qué muchos pacientes desarrollan distintas manifestaciones alérgicas a lo largo de su vida, donde la EEo puede surgir como "una manifestación tardía".

TRES VECES MÁS FRECUENTE EN HOMBRES

Por otro lado, la EEo es aproximadamente tres veces más frecuente en hombres que en mujeres, una diferencia que se mantiene tanto en la infancia como en la edad adulta.

"La investigación actual apunta a una interacción compleja entre factores hormonales, genéticos, inmunológicos y epiteliales. Algunos estudios sugieren que determinadas variantes genéticas podrían expresarse de forma diferencial según el sexo o interactuar con factores hormonales", ha señalado González Mendiola.

También se estudian diferencias inmunológicas y de sensibilización alérgica entre hombres y mujeres, así como alteraciones en la función de la barrera epitelial esofágica que podrían influir en este predominio masculino.

"De hecho, la hipótesis más vanguardista ('hipótesis de la barrera') apunta a una lesión de las barreras cutaneomucosas generada por factores ambientales diversos, junto con una predisposición individual, como el posible origen de muchas de las enfermedades alérgicas y explicarían el aumento de las tasas de incidencia y prevalencia en las sociedades más industrializadas", ha concluido.