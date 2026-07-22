Crean nanovehículos sintéticos que potencian respuesta inmunitaria como posibles precursores de vacunas más eficaces

CBM crea nanovehículos sintéticos que potencian respuesta inmunitaria como posibles precursores de vacunas más eficaces - CSIC
MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un equipo de expertos del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM) ha llevado a cabo un estudio de investigación a través del que ha desarrollado nanovehículos sintéticos "que potencian la respuesta inmunitaria y abrirían el camino a vacunas más eficaces".
En concreto, los especialistas de este centro participado por el Consejo Estatal de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han creado una plataforma de vacunas basada en nanovesículas sintéticas que imitan el comportamiento de las vesículas extracelulares que las utilizan para comunicarse entre sí. Estas llevan incorporada una proteína llamada CD9, que aumentan de forma notable la respuesta inmunitaria contra los patógenos.
Así, y según se ha observado en ratones, esta plataforma ha conseguido que el sistema inmunitario reconozca significativamente mejor proteínas del parásito Leishmania. Además, se ha comprobado que este método también potencia la respuesta inmunitaria frente a la proteína Spike del SARS-CoV-2, el virus responsable de la Covid-19
Liderado por el grupo de investigación dirigido por la también miembro del Instituto Universitario de Biología Molecular (IUBM), la doctora María Yáñez-Mo, este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Journal of Controlled Release', muestra que estas nanovesículas aumentan de forma significativa la capacidad del sistema inmunitario para reconocer las moléculas que desencadenan la respuesta defensiva del organismo, denominadas antígenos.
Al respecto, los autores han recordado que las vacunas funcionan enseñando al sistema inmunitario a identificar un patógeno antes de entrar en contacto con él, para lo que utilizan fragmentos característicos del microorganismo que permiten entrenar las defensas del organismo, los citados antígenos. Sin embargo, algunos de estos generan respuestas inmunitarias poco intensas, lo que limita la eficacia de determinadas vacunas.
IMITAN LAS PROPIEDADES DE LAS VESÍCULAS EXTRACELULARES
Ante ello, han diseñado estas nanovesículas sintéticas que imitan las propiedades de las vesículas extracelulares, diminutas estructuras que actúan como vehículos capaces de transportar los antígenos hasta las células del sistema inmunitario de una forma mucho más eficiente, favoreciendo, con ello, una respuesta protectora más potente. Para llegar a esta conclusión, han empleado antígenos procedentes de las dos citadas enfermedades.
"En ambos casos, la plataforma fue capaz de inducir una respuesta inmunitaria específica y más intensa, lo que demuestra que su funcionamiento no depende de un único patógeno y que podría adaptarse a futuras vacunas frente a distintas enfermedades infecciosas", han continuado, para añadir que también han constado que las nanovesículas son captadas de forma muy eficiente por los macrófagos, células del sistema inmunitario cuya misión consiste en detectar agentes extraños, procesar sus antígenos y presentarlos al resto de las células defensivas para iniciar la respuesta inmunitaria.
Para finalizar, y tras indicar que existe la posibilidad de combinar estas nanovesículas con adyuvantes, sustancias que se añaden a algunas vacunas para reforzar la respuesta inmunitaria, han declarado que esta plataforma "constituye una prometedora estrategia para aumentar la eficacia de vacunas frente a una amplia variedad de patógenos".