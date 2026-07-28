Crece la resistencia de 'Helicobacter pylori' a antibióticos más usados, según un estudio europeo con liderazgo español

Archivo - Helicobacter pylori es una bacteria que infecta el epitelio gástrico humano. - FLICKER/AJC1 - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores europeos, entre los que se han encontrado expertos españoles que lo han liderado, ha realizado un estudio mediante el que ha corroborado el aumento de la resistencia de 'Helicobacter pylori' a los antibióticos más utilizados por las personas.

Publicado en la revista especializada 'Gut Microbes', este trabajo ha contado con la participación del grupo de investigación del área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBEREHD), coordinado por Luis Bujanda en el Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Además, ha colaborado también el grupo de este CIBER en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, liderado por Javier Gisbert, así como la directora científica del Hp-EuReg (CIBEREHD-IIS-Princesa), Olga P. Nyssen.

En concreto, esta investigación ha constatado un incremento de la resistencia de 'Helicobacter pylori' a algunos de los antibióticos más empleados para su erradicación, lo que compromete la eficacia de los tratamientos y obliga a reforzar las estrategias de vigilancia y uso racional de antimicrobianos. Todo ello debido a que esta infección afecta, aproximadamente, al 40 por ciento de la población mundial y constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico.

Ante ello, los especialistas han asegurado que su erradicación requiere la combinación de varios antibióticos, pero la aparición de resistencias reduce de forma significativa las probabilidades de éxito terapéutico. "Conocer cómo evolucionan las resistencias permite adaptar las estrategias terapéuticas a la realidad epidemiológica y mejorar la eficacia de los tratamientos", han indicado los expertos al respecto.

REVISIÓN DE INVESTIGACIONES

Para ello, este estudio ha revisado 216 investigaciones publicadas entre 1990 y 2024, las cuales incluyen datos de más de 170.000 pacientes de 31 países europeos, convirtiéndose, según sus autores, "en el análisis más completo realizado hasta la fecha sobre la evolución de las resistencias primarias de 'Helicobacter pylori' en Europa".

"Los resultados muestran que la resistencia primaria a la claritromicina ha aumentado hasta alcanzar el 24 por ciento en el periodo más reciente (2020-2024), mientras que la resistencia al levofloxacino se sitúa en el 21 por ciento", han continuado, mientras que Bujanda ha explicado que "ambas cifras superan el umbral del 15 por ciento establecido por las guías clínicas europeas a partir del cual deja de recomendarse el uso empírico de estos antibióticos".

Además, este trabajo muestra que la resistencia al metronidazol alcanza el 33 por ciento, mientras que a amoxicilina, tetraciclina y rifampicina "permanece baja, con prevalencias del 2'3, 1 y 4 por ciento, respectivamente. También se observan importantes diferencias geográficas, y es que "los países del sur de Europa, entre ellos España, presentan tasas de resistencia superiores a las observadas en el norte del continente", han señalado.

A tenor de lo expuesto, los especialistas han destacado "la necesidad de actualizar las guías clínicas de tratamiento, reforzar las políticas de uso prudente de antibióticos e impulsar la creación de centros centinela que recojan de forma sistemática muestras clínicas y datos microbiológicos". "Estos sistemas permitirían monitorizar la evolución de las resistencias, detectar cambios de forma precoz y proporcionar información esencial para la toma de decisiones por parte de las autoridades sanitarias", han concluido.