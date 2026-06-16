CSIF afirma no descartar "ninguna medida de presión" si continúa la "discriminación laboral" de los técnicos sanitarios - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sector Nacional de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernando Hontangas, ha asegurado que no se descarta "ninguna medida de presión" si continúa la "discriminación laboral y profesional" que esta ha asegurado que padecen los técnicos sanitarios, motivo por el que ha registrado una carta en el Defensor del Pueblo, en Madrid.

El motivo de esta "queja", que también se va a trasladar este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, es "la situación que están pasando" los técnicos medios sanitarios y los técnicos superiores sanitarios, ha indicado, para añadir que ello es "el reflejo de lo que está pasando en el Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Según ha expuesto Hontangas, "estos profesionales llevan casi 20 años en un incumplimiento de la ley que les está haciendo merma en su funcionamiento y, sobre todo, en sus nóminas". Frente a ello, ha puesto de manifiesto que la solución debe acometerse "en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Al respecto, esta organización sindical ha declarado que "estos grupos profesionales están encuadrados en una categoría profesional que no se corresponde con la función y asistencia que realizan diariamente, ni con su formación, como así está reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)".

"Lo que no puede ser es que el avance de la tecnología haya requerido de ellos un aumento de sus capacitaciones profesionales y esto no se vea reconocido ni reflejado en su reconocimiento profesional y en sus nóminas", ha continuado el presidente de su Sector Nacional de Sanidad, mientras que el sindicato ha pedido "la reclasificación profesional inmediata de los técnicos medios sanitarios al grupo C1, conforme a lo previsto en el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)".

Además, y tras exponer que este reclamo se lleva realizando "desde hace años", ha demandado "la reclasificación de los técnicos superiores sanitarios en el Grupo B, conforme al mismo artículo, adecuando su encuadramiento profesional a las funciones que realizan". Por todo ello, Hontangas considera que es el momento de decir "basta ya".

ES NECESARIO QUE FUNCIÓN PÚBLICA "HABILITE FONDOS"

"Ya le hemos comunicado a Función Pública que habilite fondos para resolver esta situación de una vez por todas" porque la misma "ya no puede aguantar más", ha proseguido, al tiempo que ha recordado que "hay otras organizaciones que se están movilizando e incluso convocando huelga". "Hay motivos suficientes para ello, hay motivos más que suficientes", ha enfatizado.

No obstante, ha afirmado que en este sindicato van "a esperar, primero, a ver si hay PGE y, en segundo lugar, a ver si esos fondos se habilitan de verdad". "A partir de ahí, CSIF establecerá las acciones que considere oportunas para presionar al Gobierno para que esta situación acabe de una vez por todas", ha aseverado, tras lo que ha expuesto que, pese a que son ya "tres años sin presupuestos", desde el Gobierno "están anunciando que, por lo menos, los van a presentar".

De cualquier forma, ha insistido en que esta mejora "tiene que ir en PGE, en tanto y en cuanto no se habiliten fondos para resolver esta clasificación de los técnicos superiores al Grupo B y los técnicos medios al Grupo C1, que es lo que marca el artículo 37 del TREBEP". "Si no se habilitan fondos, esto no se va a poder resolver", ha resumido, al tiempo que ha subrayado que esta organización sindical ha dado "todos los pasos reglamentarios".

Por último, y una vez puesto en valor que los técnicos medios y superiores sanitarios "son esenciales para el funcionamiento de la Sanidad Pública, con funciones de responsabilidad técnica y asistencial en todos los ámbitos asistenciales de la Sanidad", CSIF ha manifestado que es necesaria "la actualización de las funciones, competencias y categorías profesionales de ambos colectivos".