CSIF pide auditoría urgente y reforzar red de aislamiento de alto nivel por activar protocolo en hantavirus

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Ministerio de Sanidad una auditoría urgente y el refuerzo de la red española de aislamiento de alto nivel tras la activación del protocolo sanitario a colación del brote de hantavirus por el que 14 españoles se encuentran en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

"Desde CSIF Sanidad Nacional, consideramos necesario abrir una evaluación técnica, organizativa y preventiva sobre la capacidad real de respuesta del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante enfermedades infecciosas de alto riesgo", ha indicado, aunque ha puesto "en valor" los mecanismos de coordinación activados "a través del Sistema de Alerta Precoz".

De hecho, también ha puesto en consideración "el trabajo realizado por todos los profesionales de todos los ámbitos implicados en todo el operativo de traslado, aislamiento y seguimiento de los casos". "La respuesta inicial demuestra que España dispone de profesionales altamente cualificados, protocolos técnicos avanzados y capacidad operativa ante situaciones complejas de riesgo biológico", ha enfatizado.

No obstante, ha expresado que ello no se da "en todas las comunidades autónomas". "Además, incidimos en que la coordinación con las Administraciones autonómicas sigue siendo el tendón de Aquiles del sistema", ha señalado, para insistir en que es necesario "revisar, auditar y actualizar la red española de aislamiento de alto nivel y la verdadera capacidad de coordinación territorial ante escenarios de mayor presión asistencial o múltiples focos simultáneos".

"El protocolo oficial para el virus Andes contempla medidas específicas de aislamiento, vigilancia epidemiológica, PCR diagnóstica, protección del personal del SNS, control de contactos y utilización de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN/UAAN)", ha continuado, tras lo que ha expresado que, pese a ello, "la eficacia de cualquier protocolo depende no solo de su redacción técnica, sino de la capacidad real del sistema para aplicarlo con los suficientes recursos humanos y recursos materiales, estos últimos adecuados a la normativa, de forma homogénea".

En este contexto, CSIF ha indicado que los datos que ha recopilado muestran "importantes diferencias estructurales en todos los ámbitos". "Algunas autonomías cuentan con unidades específicas y profesionales cualificados y entrenados, mientras que otras disponen únicamente de habitaciones adaptables, presión negativa o recursos susceptibles de activación urgente", lamenta, al tiempo que ha señalado que "esta desigualdad puede comprometer la respuesta coordinada ante emergencias biológicas complejas".

CONOCER EL GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA

"Resulta imprescindible conocer cuál es la situación operativa real de estos recursos en 2026, qué capacidad inmediata mantienen, qué personal especializado existe disponible y qué grado de actualización tienen los planes de contingencia tras las lecciones aprendidas durante el Ébola, la Covid-19 y otras alertas sanitarias recientes", ha asegurado al respecto.

Por ello, ha recordado que la protección de todos los profesionales de la Sanidad constituye "un elemento esencial de seguridad nacional y salud pública". "Una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel no puede limitarse a una infraestructura física", sino que requiere "personal específicamente formado, simulacros periódicos, protocolos ensayados, circuitos independientes, sistemas de filtración y descontaminación, reservas estratégicas de EPI y participación activa de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales", ha concretado

Es "prioritario" fortalecer "el sistema nacional de seguridad y salud" como "una herramienta estratégica del Estado frente a futuras crisis biológicas, epidemiológicas o sanitarias", ha proseguido, para agregar que, para ello, se necesita "reforzar la coordinación efectiva entre Administraciones, consolidar redes asistenciales interoperables, garantizar recursos humanos y materiales suficientes y mejorar los mecanismos de respuesta rápida ante incidentes de alto riesgo biológico".

Junto a ello, ha pedido, para la gestión de "futuras emergencias", poder "incorporar de manera estructural la Prevención de Riesgos Laborales, asegurando formación continuada, protección homogénea para los profesionales, actualización constante de protocolos y participación activa de los servicios preventivos en la planificación y toma de decisiones".

Por último, CSIF ha resumido sus demandas, que son "una auditoría nacional independiente y pública sobre la situación real de las UAAN/UATAN y la Red EIAR; la actualización urgente de la red hospitalaria de unidades de aislamiento; protocolos homogéneos y vinculantes en todas las comunidades autónomas, con coordinación nacional del Ministerio de Sanidad"; y "formación obligatoria y simulacros evaluables periódicos".

También, ha reclamado "integración efectiva de la Prevención de Riesgos Laborales en todos los planes de respuesta; refuerzo estructural de plantillas y equipos y material especializados; fortalecimiento del sistema nacional de seguridad y salud para mejorar la preparación, coordinación y capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias y biológicas; y "transparencia institucional sobre capacidad operativa y recursos disponibles".