CSIF pide un balance de año y traslada a Muface quejas por denegación de pruebas, cirugías y dispensación de fármacos

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MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) va a participar en la reunión del Consejo General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) fijada para el 18 de marzo, en la que se pedirá un balance del primer año del nuevo concierto y se trasladarán quejas por denegación de pruebas, intervenciones y dispensación de fármacos.

Según ha expuesto a tenor de datos facilitados por este órgano del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, al inicio de 2026, un total de 30.711 mutualistas ejercieron el derecho al cambio de entidad y, de estos, 4.281 han decidido pasarse a la Sanidad Pública. Los cambios al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) provienen, principalmente, de la compañía aseguradora Adeslas, al ser la entidad concertada con más colectivo.

De esta manera, los mutualistas adscritos a entidades concertadas se sitúan, tras consolidar datos de enero, en un 62 por ciento, frente al 38 por ciento de los que han elegido la opción pública, ha continuado esta organización sindical, que ha añadido que la salida de DKV del concierto, la incertidumbre generada, sumado a la falta de especialistas y las demoras en las citas, han propiciado esta salida de mutualistas.

Ahondando en los reclamos recibidos, CSIF ha destacado que se tratan, fundamentalmente, de denegación de pruebas PET prescritas en Oncología, negativa de intervenciones quirúrgicas con técnicas prescritas, rechazo a la dispensación de medicación hospitalaria, así como a la cobertura de distintos fármacos, y tardanza en el reembolso de cuantías económicas por atención sanitaria en el extranjero.

Además, se ha detectado falta de especialistas, médicos en Atención Primaria, desaparición de cuadros médicos en determinadas ciudades, problemas para dar primeras citas, discriminación territorial entre ciudades, diferencias de trato, reducción de la oferta y concentración de especialistas en centros propios, así como trabas burocráticas, ha proseguido, tras lo que ha recordado las dificultades con las que se puso en marcha el concierto y los problemas de financiación.

SISTEMA INTEGRADO DE RECETA ELECTRÓNICA

Por otra parte, y debido a que en la citada reunión se informará sobre el Sistema Integrado de Receta Electrónica, ha subrayado que, el pasado 27 de febrero, se lanzó en la Comunidad Valenciana y el próximo 23 de marzo se llevará a cabo en Castilla y León. Con estas dos nuevas comunidades autónomas, ya solo quedarán Cataluña y Andalucía para tener implantación en toda España, que lo harán, previsiblemente, antes de junio.

La implantación en cada territorio depende de que todas las farmacias tengan instalado y operativo el software para poder dispensar las recetas electrónicas concertadas, ha manifestado CSIF, que ha concluido señalando que, pese a la progresiva implantación de la receta, apenas llega al 30 por ciento de los mutualistas por falta de equipos informáticos en los centros médicos concertados y la escasa implicación de los facultativos médicos en la emisión de las recetas.