La cuarentena por hantavirus de pasajeros del 'MV Hondius' será de 42 días en el Hospital Gómez Ulla

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarentena por hantavirus de los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' será de 42 días en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid "en caso de que no presenten ningún tipo de síntomas", según ha confirmado el delegado de Prevención en este centro, José García, que ha indicado que este espacio de tiempo podrá ser recortado si se estima que "no hay posibilidad de contagio".

Este será el tiempo que los pasajeros deberán permanecer en este centro, "salvo que las PCR o salvo que las analíticas indiquen lo contrario y así el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y Función Pública y Salud Pública lo avalen", ha señalado el también representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Esta decisión ha sido tomada durante la reunión del Comité de Seguridad y Salud de este centro, en la que se han terminado de perfilar, como ha afirmado García, "los protocolos a seguir" durante la atención a estos ciudadanos. "Que no se nos olvide que son personas sanas", ha subrayado, por lo que ha manifestado que "no tienen por qué contagiar".

Expuesto esto, ha declarado que, no obstante, y por "la salud de los trabajadores", se van a aplicar "todos los protocolos de aislamiento, tanto de contacto como respiratorios, por parte del personal". Por su parte, "para el tratamiento", y dado que son personas sin síntomas, "se han establecido varios recursos en función de las situaciones que pudieras concurrir".

"También se nos ha establecido que ya están hechos todos los circuitos, todos los mecanismos establecidos y todos los servicios están alertados", ha continuado, para añadir que la planta a utilizar es "de hospitalización, aislada, cerrada y con control riguroso". Además, va a haber "personal de seguridad las 24 horas" para "evitar al máximo la exposición de estas personas a los contactos posibles", ha explicado.

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