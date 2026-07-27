Los dentistas se hallan en una situación idónea para localizar lesiones sospechosas de cáncer de cabeza y cuello

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MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, ha señalado que estos profesionales sanitarios se encuentran "en una situación idónea para localizar lesiones sospechosas" de cáncer de cabeza y cuello "en fases iniciales".

"Los dentistas examinamos de forma rutinaria la cavidad oral y los tejidos circundantes", ha indicado para destacar la citada "posición clave" de estos "tanto en la detección como en el abordaje de esta enfermedad". De esta manera lo ha puesto de relieve con motivo de la celebración, este lunes, 27 de julio, del Día Mundial de esta patología.

En este sentido, y al respecto de la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz para mejorar el pronóstico del cáncer de cabeza y cuello, que afecta a zonas como la cavidad oral, la faringe, la laringe, la cavidad nasal, los senos paranasales y las glándulas salivales, se ha referido a datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL CCC).

Según esta sociedad científica, en España se diagnostican, anualmente, entre 7.400 y 12.000 nuevos casos de esta patología, de los cuales un 60 por ciento, aproximadamente, se detectan en fases avanzadas, lo que dificulta las opciones terapéuticas y disminuye las probabilidades de supervivencia.

CAUSAS

En cuanto a las causas, se ha expuesto que puede estar provocada por varias, pero los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco y alcohol, responsables de entre el 75 y el 85 por ciento de los casos. Además, se ha observado un incremento de los tumores asociados al virus del papiloma humano (VPH), sobre todo en la población adulta más joven, a lo que se suman otros factores, como una deficiente higiene bucodental, el virus de Epstein-Barr, una alimentación poco saludable y la exposición a determinadas sustancias carcinógenas.

Ante ello, desde el Consejo General de Dentistas han informado de que dependiendo de la ubicación y del estadio del tumor, los signos y síntomas del cáncer de cabeza y cuello varían. Estos pueden ser úlceras o heridas en la boca que no cicatrizan, dolor persistente en la cavidad oral o la garganta, dificultad para tragar, ronquera persistente o cambios inexplicables en la voz, bultos en el cuello y sangrado de nariz o sinusitis que no mejora con antibióticos.

Además, Castro ha explicado que "la atención odontológica antes, durante y después del tratamiento oncológico resulta fundamental para prevenir y controlar complicaciones orales derivadas de la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia". "Como facultativos, nuestro objetivo es contribuir no solo al éxito del tratamiento, sino también a preservar la calidad de vida del paciente", ha subrayado.

Por último, ha insistido en que "el cáncer de cabeza y cuello es, en muchos casos, una enfermedad prevenible". "La concienciación de la población, la coordinación entre profesionales sanitarios y el acceso a un diagnóstico precoz son herramientas imprescindibles para reducir su incidencia y mejorar el pronóstico de quienes la padecen", ha finalizado.