Desarrollan una app para facilitar la gestión de los episodios de ansiedad en tiempo real

Archivo - Chica mirando el móvil con semblante serio. - VALERIY_G/ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alumna de la Universidad Politécnica de Madrid, María García Ocón, ha presentado como su trabajo de fin de grado (TFG) una aplicación móvil que facilita la gestión de episodios de ansiedad en tiempo real y ofrece apoyo inmediato y personalizado para mejorar el equilibrio emocional.

Esta herramienta proporciona una respuesta inmediata al usuario mediante intervenciones breves y personalizadas que "contribuyen a mejorar su estado de ánimo hasta recuperar el equilibrio emocional".

Este estudio asegura que los trastornos de ansiedad generalizada y los ataques de pánico son cada vez más frecuentes y "pueden irrumpir de forma repentina, afectando la vida diaria, el rendimiento y la calidad de vida de quienes los experimentan". En este contexto, existe "una necesidad urgente de diseñar sistemas digitales inteligentes capaces de ayudar a las personas a gestionar episodios de ansiedad en tiempo real", para complementar los enfoques psicológicos y farmacológicos tradicionales.

Los tratamientos convencionales cuentan con diferentes limitaciones, como las barreras de accesibilidad, los retrasos en la atención o la falta de monitorización personalizada continua, que subrayan la importancia de "las arquitecturas computacionales que pueden proporcionar soluciones escalables, adaptativas y centradas en el usuario".

A día de hoy ya existen tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos eficaces, pero su respuesta "no siempre es uniforme" y no se suele poder acceder a un apoyo profesional inmediato en los primeros momentos del episodio. Es por ello que "disponer de herramientas accesibles, precisas y adaptadas a cada usuario resulta especialmente útil" a la hora de intervenir de manera temprana ante los primeros signos de ansiedad. Así, se puede evitar que la sintomatología se intensifique y se favorece una pronto recuperación en cualquier lugar y momento.

ARQUITECTURA MULTIAGENTE"

Este trabajo, realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSI Informáticos) de la UPM ha sido creado bajo la dirección de la profesora María del Pilar Herrero Martín, profesora de la ETSI Informáticos e investigadora del Centro de Tecnología Biomédica (CTB).

Esta propuesta desarrolla "un sistema basado en una arquitectura multiagente", en la que los distintos módulos cooperan en la monitorización y el análisis del estado emocional del usuario. Este sistema incluye cuestionarios de autoevaluación y mediciones de datos biométricos fisiológicos como la frecuencia cardíaca, que permiten obtener una visión más completa del estado del usuario.

A partir de estos datos, el sistema "incorpora técnicas de aprendizaje por refuerzo, que permiten procesar la información recogida y seleccionar de forma automática la intervención más adecuada para cada situación". Este enfoque permite una atención cada vez más personalizada a cada usuario, con intervenciones con más precisión en ejercicios de respiración, pautas de regulación fisiológica y técnicas destinadas a favorecer la recuperación gradual del estado basal.

Este proyecto, desde el punto de vista social y tecnológico, supone "un avance en el ámbito de la salud mental digital" porque ofrece "apoyo inmediato y personalizable en momentos críticos". Esta aplicación se basa en la combinación de datos fisiológicos y evaluaciones subjetivas que, según las investigadoras, pueden mejorar "la detección temprana en los cambios del bienestar emocional" y pueden proporcionar respuestas ajustadas a las necesidades de cada individuo.

"Este sistema no pretende sustituir la labor de los profesionales de la salud mental, sino complementarla mediante un recurso tecnológico que facilite la autogestión del bienestar, fomente el seguimiento continuo y contribuya a la prevención de futuros episodios", han concluido ambas investigadoras.