Archivo - Investigadores del ISCIII desarrollan organoides derivados de pacientes de glioma para investigar tratamientos - ISCIII - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)) y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), con colaboración del Grupo Hospitalario Vithas, ha generado organoides tumorales derivados de pacientes afectados de glioma, y ha logrado que estos 'miniórganos' desarrollados en laboratorio imiten con fiabilidad los tumores 'madre', lo que permitirá facilitar el estudio de este tipo de cáncer cerebral y abrir nuevas vías para buscar posibles terapias.

Los organoides son 'mini-órganos' desarrollados en laboratorio a partir de células humanas, que imitan la actividad de los órganos humanos, lo que facilita la investigación de enfermedades y la búsqueda de posibles tratamientos.

En esta investigación, establece "una plataforma fiel y clínicamente relevante que puede acelerar la investigación, el cribado y reposicionamiento de fármacos ya aprobados hacia pacientes con glioma", según explica Ángel Ayuso, autor principal del trabajo e investigador en la Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas (UFIEC) del Instituto.

El estudio, que se ha publicado en la revista 'Biomarker research', está también firmada por Pilar Sánchez Gómez y María Castelló Pons, de la misma Unidad.

PERMITEN AVANZAR HACIA MODELOS DE ORGANOIDES ESPECÍFICOS

Los organoides de glioma generados en esta investigación mantienen a largo plazo una mutación clave, denominada IDH1 R132H, algo que otros cultivos 2D suelen perder, por lo que permiten modelar una biología tumoral muy difícil de reproducir en el laboratorio. Los organoides también conservan el fenotipo inmunitario 'frío' del glioblastoma, con predominio mieloide y casi ausencia de linfocitos T, aportando datos que ayudan a explicar el limitado éxito de diversas inmunoterapias actuales.

Además, gracias a análisis por microscopía electrónica de transmisión (TEM) en este tipo de organoides, se ha confirmado que cuentan con una complejidad ultraestructural superior a la aportada por estudios con otras líneas celulares, incluyendo interacciones neurona-glía y preservación de orgánulos.

"Lo más innovador es un 'pipeline' que integra cribado 'in silico' con un modelo 'in vitro' de alta fidelidad: cruzamos perfiles de expresión de los organoides con bases de datos de sensibilidad a fármacos para priorizar terapias potencialmente personalizadas en un plazo compatible con la práctica clínica", según señalan el investigador del ISCIII y Noemí García Romero, profesora del Grado en Biomedicina de la UFV y co-investigadora principal del trabajo.

Álvaro Monago Sánchez, investigador predoctoral de la UFV, añade que los datos obtenidos en la investigación "respaldan la inclusión de dos nuevos compuestos, alectinib y ruxolitinib, en futuras investigaciones clínicas para el tratamiento del glioma". En definitiva, los resultados del estudio permiten avanzar hacia modelos de organoides específicos e individualizados para cada paciente, y presenta una plataforma fácil de utilizar en la búsqueda de tratamientos más eficaces y personalizados.