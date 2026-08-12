Las diarreas, otitis y picaduras son las infecciones que más aumentan durante el verano

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MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, Nerea Carrasco, ha informado de que las gastroenteritis, las otitis asociadas al baño y algunas enfermedades transmitidas por picaduras son algunos de los problemas de salud más frecuentes durante los meses estivales, aunque asegura que se trata de infecciones que pueden prevenirse.

Según la experta, las altas temperaturas favorecen la proliferación de microorganismos en alimentos mal conservados, lo que incrementa el riesgo de gastroenteritis. Por ello, Carrasco recomienda extremar las precauciones con la cadena de frío, especialmente durante viajes, excursiones o comidas al aire libre, en línea con los consejos del Ministerio de Sanidad ante el calor extremo.

Asimismo, las actividades acuáticas también pueden favorecer la aparición de otitis externas, una de las consultas más habituales en esta época del año, especialmente entre niños y adolescentes.

Por otra parte, el aumento de las actividades en el campo y los espacios naturales incrementa la exposición a insectos y garrapatas. Aunque la probabilidad de desarrollar una infección tras una picadura de garrapata es baja, se recomienda vigilar la zona afectada y consultar con un profesional sanitario si aparecen fiebre, lesiones cutáneas o síntomas generales en los días posteriores.

VACACIONES SEGURAS

Carrasco recuerda, además, que muchas enfermedades infecciosas adquiridas durante los viajes realizados durante el verano pueden prevenirse mediante vacunas o tratamientos profilácticos específicos antes de viajar. "Los riesgos no dependen únicamente del país de destino. También influyen la época del año, las actividades previstas, las condiciones sanitarias de la zona y las vacunas que haya recibido previamente cada persona", ha explicado.

Por este motivo, recomienda solicitar una consulta especializada del viajero entre cuatro y ocho semanas antes de iniciar el viaje, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas o embarazadas, o cuando se visitan zonas rurales, destinos tropicales o países con riesgos infecciosos específicos. Este margen, afirma, permite administrar vacunas o iniciar tratamientos preventivos con tiempo suficiente para que sean efectivos.

Mantener una buena hidratación, evitar exposiciones prolongadas al calor extremo, conservar correctamente los alimentos y consultar con profesionales especializados antes de determinados viajes son, según Carrasco, algunas de las medidas más eficaces para disfrutar de unas vacaciones seguras.